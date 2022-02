Schokolade Dieter Meiers «Oro de Cacao» produziert in Freienbach nach «einzigartigem Extraktionsverfahren» Am Standort in Freibach wird nach dem weltweit patentierten Extraktionsverfahren und mit nachhaltig gewonnenen Rohstoffen hochwertige «Single-Origin-Schokolade» produziert.

Dieter Meier in der Fabrik in Freienbach. Bild: PD

Die Fabrik von «Oro de Cacao» in Freienbach steht und hat sein einigen Wochen den regulären Produktionsbetrieb aufgenommen. Damit habe Dieter Meier, Investor, Unternehmer, Musiker und Kunstschaffender, einen Meilenenstein in der Entwicklung seines Schokolade-Unternehmens erreicht. Dies schreibt das Unternehmen in einer Medienmitteilung. Meier lässt sich darin mit folgenden Worten zitieren: «Wir mussten das neue Extraktionsverfahren, das von der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaft entwickelt und von uns weltweit patentiert wurde, auf einen Industrie-Standard bringen, entsprechende Produktionsanlagen entwickeln.»

Im November 2021 habe die Schokoladefabrik von Oro de Cacao ihren Betrieb aufgenommen und produziere nun nach einem einzigartigen Extraktionsverfahren. Diese zeichne sich dadurch aus, dass ihre reichen Aromen zu 100% aus der Kakao-Bohne stammen. Es würden keine Aromen zugefügt, die nicht in der Kakao-Bohne natürlich vorhanden seien.

Meier ist nicht nur ein international anerkannter und erfolgreicher Künstler. Er ist auch als Unternehmer vielfältig unterwegs, und das mit grossem Erfolg. So lässt er Biogemüse anbauen, er produziert in Lateinamerika Rotwein und züchtet Rinder. (pw)