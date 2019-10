In Luzern schon bald mit 16 wählen? Chancen sind besser denn je Samuel Zbinden, der mit 20 Jahren jüngste Luzerner Kantonsrat, fordert eine Senkung des Stimmrechtsalters von 18 auf 16 Jahre. Sein Anliegen findet inzwischen auch bei der CVP Gehör. Lukas Nussbaumer

Die Klimastreiks hätten gezeigt, dass die Jugend politisch ist und mitbestimmen will, findet der Grüne Kantonsrat Samuel Zbinden. (Bild: PD, Luzern, 25. März 2019)

Stimmrechtsalter 16 wird im Kanton Luzern nach 2007, als die neue Kantonsverfassung ausgearbeitet wurde, ein zweites Mal vertieft diskutiert. Eine entsprechende Einzelinitiative des Grünen Kantonsrats Samuel Zbinden dürfte das erforderliche Quorum von einem Drittel der abstimmenden Kantonsräte nämlich locker erreichen.

Grund sind die neuen Machtverhältnisse im Luzerner Parlament, herbei geführt von den Wählern am 31. März dieses Jahres. SP, Grüne und GLP kommen seither zusammen auf 42 Sitze. Das sind 14 mehr als in der vergangenen Legislatur – und 2 mehr als nötig, wenn bei der Behandlung von Zbindens Einzelinitiative alle 120 Volksvertreter anwesend sein sollten. Zbinden, der in Sursee wohnt, ist mit 20 Jahren das jüngste Mitglied des Kantonsrats.

Ja zur Initiative bedeutet Zuweisung an Kommission

Befürwortet das Parlament seine Einzelinitiative wie erwartet, ist das noch nicht gleichbedeutend mit einem Ja zu Stimmrechtsalter 16 auf kantonaler und kommunaler Stufe. Die Zustimmung heisst bloss, dass der Inhalt des Begehrens der zuständigen Kommission zugewiesen wird.

Im vorliegenden Fall ist das die 13-köpfige Staatspolitische Kommission (SPK). Sie wird präsidiert von SVP-Vertreter Fredy Winiger aus Kleinwangen, und ihr gehören 5 Vertreter von Grünen, SP und GLP an. Also jener Parteien, die Stimmrechtsalter 16 schon 2014 geschlossen befürwortet hatten. Vor fünf Jahren lancierte Zbindens Fraktionskollege Andreas Hofer nämlich den gleichen Vorstoss, scheiterte aber an der Ablehnung durch SVP, FDP (beide geschlossen) und des Grossteils der CVP.