Schongau Kollision zwischen zwei Autos – eine Person verletzt Am Dienstagvormittag ereignete sich auf der Guggibadstrasse in Schongau eine Kollision zwischen zwei Personenwagen. Eine Autofahrerin wurde verletzt.

An den Fahrzeugen entstand Totalschaden. Bild: Luzerner Polizei

Kurz vor 9 Uhr fuhr eine Autofahrerin am Dienstag auf der Guggibadstrasse in Schongau Richtung Muri. Wie die Luzerner Polizei in einer Medienmitteilung schreib,t fuhr gleichzeitig eine weitere Autofahrerin auf der Verbindungsstrasse der Oberschongauerstrasse und beabsichtigte, die Guggibadstrasse zu überqueren. Dabei kam es zu einer seitlich-/frontalen Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen.

Bild: Luzerner Polizei

Eine Autofahrerin verletzte sich dabei und wurde durch den Rettungsdienst 144 ins Spital gefahren. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbar und mussten abtransportiert werden. Es entstand ein Sachschaden von ca. 80'000 Franken. (pw)