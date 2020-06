Schrebergartenhaus in Horw wird ein Raub der Flammen In Horw ist ein Schrebergartenhaus komplett niedergebrannt. Die Brandursache ist noch unklar.



Das Schrebergartenhaus in Vollbrand. Bild: Luzerner Polizei (Horw, 1. Juni 2020)

(zim) Am Montagabend um zirka 23.15 Uhr brannte in den Familiengärten Luzern am Dahlienweg in Horw ein Schrebergartenhaus. Das Holzhaus ist komplett niedergebrannt, verletzt wurde niemand.

Die Brandursache ist bisher unklar, wie die Staatsanwaltschaft Luzern am Dienstag mitteilte. Die Branddetektive der Luzerner Polizei haben die Ermittlungen aufgenommen.

Im Einsatz stand die Feuerwehr Horw.