Schüpfheim Anerkennungspreis wurde ausgeschrieben

Die Gemeinde Schüpfheim verleiht jährlich den Schüpfer Anerkennungspreis. Dies an Organisationen oder Einwohnerinnen und Einwohner für ihr kulturelles, soziales oder sportliches Schaffen. Der Preis ist mit 1000 Franken dotiert. Nun können auf der Gemeinde-Website Vorschläge eingereicht werden. Die Frist dauert bis am 27. Februar, die Verleihung erfolgt am 14. Mai.