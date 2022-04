Schüpfheim Zehn Jahre Entlebucher Musicalgeschichte leben auf Sie standen vor Jahren als junge Talente auf der Musical-Plus-Bühne im Entlebuch – jetzt feiern sie als junge Erwachsene ein eindrückliches Comeback im Projekt «M+ BEST OF».

Das Musical «Cats» ist Teil des Best-ofs in Schüpfheim. Bild: Manuela Jans-Koch (31. März 2022)

Vor exakt zwölf Jahren realisierte die Kantonsschule Schüpfheim/Gymnasium Plus mit dem Musical «Die Schöne und das Biest» das bis dahin grösste kulturelle Projekt. Der grosse Erfolg führte 2012 zur Gründung des Vereins Musical Plus. Sein Ziel: Den Musiktalenten der Kantonsschule Schüpfheim/Gymnasium Plus und weiteren jungen Talenten aus der Region Entlebuch eine Bühne zu geben. Der Verein tritt dabei als Produzent auf. Mit «Cats» (2014), West Side Story (2016), Hair (2018) und schliesslich «Das Phantom der Oper» (2020) brach im Entlebuch in der Folge das Musicalfieber aus.

«Guten Tag Belle» – zehn Jahre älter

«Guten Tag Belle», sagt das «Biest» zehn Jahre nach 2012 wieder zur «Schönen» – diesmal auf der Bühne im Gemeindesaal Adler in Schüpfheim. «Die Schöne und das Biest» feiert zwar kein komplettes Comeback, zumindest aber ein teilweises. Als Jubiläumsprojekt wartet Musical Plus mit dem Projekt «M+ BEST OF» auf. Dabei werden die schönsten und mitreissendsten Stücke aus den bisherigen Produktionen auf die Bühne gebracht.

So lebt die Musical-Geschichte vor Ort wieder auf. Bis auf ganz wenige Ausnahmen singt und agiert das einstige Ensemble, die ehemaligen Tänzerinnen lassen ihre Haare zum «Hair»-Titelsong flattern, auch im Orchestergraben musizieren viele Ehemalige. Das eingespielte Team ist für die Produktion zuständig: Silvio Wey (Regie), David Engel (Orchester), Yvonne Barthel (Choreografie), Moana Lehmann (Kostüme). Neu ergänzt Irène Straub (Chor) die Gruppe. Diese eingespielte Crew habe es überhaupt erst möglich gemacht, in der knappen Zeit dieses Projekt zu realisieren», sagt Silvio Wey.

Gewachsen und gereift

Sind mit «M+ BEST OF» die Highlight-Songs der einzelnen Musicals gemeint, darf die aktuelle Produktion dieses Prädikat auch für sich beanspruchen. Die Generalprobe zeigt: Ein toller Aufführungserfolg ist garantiert. Es ist schlicht grossartig, was die jungen Leute auf die Bühne bringen, schauspielerisch, tänzerisch, gesanglich, instrumental. Die Darstellenden sind älter – oder vielmehr etwas weniger jung – und leben ihre Rollen entsprechend intensiver, voller, runder, gewachsen und gereift.

Viel wird abverlangt– gerade auch vom Orchester. Über zwei Stunden wird musiziert: mal verspielt, zurückhaltend, einfühlsam mit feinen Nuancen untermalend, dann wieder forsch, schmissig, mitreissend. «Sie mussten bei der ersten Probe schon ihren Part intus haben», sagt Dirigent David Engel. Einige sind inzwischen Berufsmusiker. Entsprechend hoch ist denn auch das Niveau von Orchester und Chor.

Auch Teile von «Die Schöne und das Biest» werden aufgeführt. Bild: Manuela Jans-Koch (31. März 2022)

Profi-Sängerin neben Germanistin

Talente fördern – das Ziel des Vereins wird erreicht. Da ist etwa Valentina Bättig. Bis vor fünf Jahren war die gebürtige Surseerin an der Kanti Schüpfheim. In «West Side Story», in der Rolle der Maria, habe sie gemerkt, «die Bühne ist mein Ding». Inzwischen hat sie Gesang studiert. Ihre grosse Liebe gilt der Oper. Heute ist sie Sängerin mit vielen – auch internationalen – Auftritten. Demnächst etwa im Rahmen eines internationalen Wettbewerbs in New York.

Nicht im Musikbereich tätig ist hingegen Nathalie Emmenegger aus Schüpfheim. Die Germanistikstudentin steht vor ihrem Masterabschluss und kam die letzten Jahre nicht mehr zum Singen. Aber sie hat eine grosse Affinität zu Gesang und im Speziellen auch zum Balletttanz. «Da bin ich dabei», habe sie bei der Anfrage zum Mitwirken bei diesem Projekt gesagt. Auch wenn es zeitlich eng geworden sei. «Aber es ist unglaublich schön – ein eigentliches Heimkommen». Das «Zurückkommen» haben offensichtlich auch die andern Beteiligten so erlebt. «Let the Sunshine in» singen alle am Schluss – sie alle bringen an diesem Abend viel davon.

Die Musical-Tradition dürfte im Entlebuch ungebrochen weitergehen. Es gab bereits einen kurzen Appetizer für eine nächste Produktion im kommenden 2023 und die Tanzperformance der regionalen Musicalschule MUSICALme zeigt, da wächst eine Vielzahl junger Talente heran.