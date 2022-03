Schulbeginn Nach Wirbel um Schulsoftware: Droht am Montag in 63 Luzerner Gemeinden das Datenchaos? Die Surseer Entwicklerfirma Base-Net Education AG zieht in Betracht, das Schulverwaltungsprogramm Educase am Freitag einzustellen. Was das für die Schüler und Lehrerinnen in 63 Luzerner Gemeinden am Montag bedeutet, ist noch unklar.

In 63 von 80 Luzerner Gemeinden wird Educase bereits eingesetzt. Ob das auch noch am Montag der Fall sein wird, ist unklar. Bild: Manuela Jans-Koch (Sursee, 28. Juni 2021)

Die Zeichen stehen auf Konfrontation: Nachdem der Kanton Luzern vor rund einem Monat beim Software-Projekt Educase den Stecker gezogen hat, kündigte nun die Entwicklerfirma den Vertrag mit dem Kanton, wie das Regionaljournal Zentralschweiz von SRF am Mittwoch berichtete. Die mögliche Konsequenz: Die Firma Base-Net Education AG aus Sursee könnte bereits am Freitag das Programm einstellen und die Volksschulen in 63 Luzerner Gemeinden stünden auf einen Schlag ohne Verwaltungssoftware da. Sie arbeiten bereits mit Educase – und hätten das ursprünglich noch so lange machen können, bis eine neue Lösung gefunden wird.

Droht nun am Montag zum Schulstart das Datenchaos? Immerhin riet der Verband der Luzerner Gemeinden (VLG) seinen Mitgliedern, die Daten bei der Firma zurückzufordern. Das Bildungs- und Kulturdepartement (BKD) des Kantons Luzern schreibt auf Anfrage:

«Das BKD hat unverzüglich Massnahmen ergriffen, damit es einen geordneten Schulstart geben wird und die aktuellen Daten gesichert sind – und auch damit gearbeitet werden kann.»

Andrea Elmer, Mediensprecherin der Base-Net Education AG, verspricht: «Die einzelnen Gemeinden werden ihre Daten vollständig und zeitnah erhalten.» Ob diese Daten überhaupt genutzt werden können, steht auf einem anderen Blatt. Das BKD schreibt dazu nur, dass die Gemeinden mit der Vorgängerversion arbeiten könnten, sofern sie nicht ein anderes Programm benutzten.

Finanzielle Forderungen der Softwarefirma?

Sowohl das BKD wie auch die Entwicklerfirma verweisen auf laufende Gespräche. Im Raum steht nebst dem kompletten Abbruch eine Weiterführung des Projekts in den betroffenen Gemeinden. Details geben die Parteien keine preis. Es gibt aber Hinweise, dass die Softwareentwicklerin finanzielle Forderungen stellt. So schreibt Elmer: «Wir hatten ein grosses Projekt, von dessen Erfolg wir bis zum Schluss überzeugt waren. Jetzt ist das Projekt gestoppt, vor dessen Hintergrund muss unsere Unternehmensplanung ganz neu aufgesetzt werden.» Man gehe mit «konkreten Lösungsvorschlägen» in die Verhandlungen mit dem Kanton.