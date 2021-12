Benjamin Ferizaj und Annette Studer

Der 17-jährige Benjamin Ferizaj ist in Emmenbrücke aufgewachsen, als Sohn kosovarischer Eltern. Er trat 2016 von der Primarschule in die Kantonsschule Reussbühl über und besucht hier eine Maturaklasse des Langzeitgymnasiums. Er ist im Vorstand der Schüler/innen-Organisation, politisch engagiert (Juso) und Mitglied der Theater- und der Klimagruppe.

Die 46-jährige Annette Studer studierte Germanistik und Romanistik an der Universität Bern. Seit 1999 unterrichtete sie an verschiedenen Gymnasien im Kanton Bern. 2010 wechselte sie als Prorektorin und Französischlehrerin nach Luzern an die Kantonsschule Reussbühl. Seit 2017 ist sie deren Rektorin, als Nachfolgerin von Peter Zosso.