Schule Horwer Eltern sollen bei der Schulhaus-Zuordnung ein Wort mitreden dürfen Einwohnerrat Martin Eberli von den Grünen ist der Ansicht, dem Kindeswohl werde bei der Zuweisung in ein Schulhaus zu wenig Beachtung geschenkt. Er fordert Antworten.

Es ist ein Moment, der ein Kind nicht so schnell vergisst: Der erste Kindergartentag. Die meisten fiebern diesem Moment den ganzen Sommer lang entgegen. Bei einigen schwingt aber auch Angst mit, da sie nicht mit ihren Freunden aus dem Quartier in ein Schulhaus eingeteilt wurden. Der Grünen-Einwohnerrat Martin Eberli fordert Antworten und hat deshalb eine Interpellation eingereicht. Er betont, dass die Erziehungswissenschaft den Übergang als eine hochsensible Phase ansieht. Diesem Umstand solle auch bei der Schulhauszuweisung Rechnung getragen werden.

Weiter erstaune es ihn, wie starr diesbezüglich die Rahmenbedingungen in der Volksschule in Horw seien, «und dass weder die zeitgemässe gesellschaftliche Entwicklung noch psychosoziale Voraussetzungen der Kinder sowie pädagogische Zielsetzungen an erster Stelle stehen.» Die Zuteilung der Kinder in die Horwer Schulhäuser wirke «technisch administriert». So würden etwa Geschwister in verschiedene Schulhäuser geschickt.

Zu den Mitunterzeichnern gehören Lukas Bucher, Jonas Heeb, Larissa Lehner, Tamino Müller, Philipp Peter, Noel Schemm, Charlotte Schwegler, Urs Steiger und Rita Wyss von der L20-Fraktion des Horwer Einwohnerrates. (zgc)