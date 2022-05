Schulraum Die Stadt Luzern will für 56 Millionen Franken die Schulanlage Littau Dorf erweitern und sanieren Belasteter Boden, Teuerung, gestiegene Rohstoffpreise und mehr Bauvolumen: Verschiedene Faktoren sorgen für Mehrkosten. Dass die Schulanlage Littau Dorf ähnlich teuer ist wie das neue Staffeln-Schulhaus, hat aber andere Gründe.

56,35 Millionen Franken. So viel will sich die Stadt Luzern die Erweiterung und Sanierung der Schulanlage Littau Dorf kosten lassen. Das Bauprojekt – das dem Anstieg der Schülerzahlen geschuldet ist – soll zwischen 2023 und 2026 umgesetzt werden.

Die Schulanlage Littau Dorf soll bis 2026 erneuert werden. Visualisierung: Jäger Charpié Architekten ETH SIA, Luzern

Der Ausbau in Littau Dorf kostet damit mehr als der 53,7 Millionen Franken teure Neubau des Staffeln-Schulhauses, der aktuell grössten Schulanlage im Kanton Luzern. Wie begründet man diese hohe Summe? «Mit etwa 580 Schülerinnen und Schülern im Jahr 2025 wird die Schule Littau Dorf etwa gleich gross wie die Schule Staffeln und bewegt sich preislich in einer ähnlichen Grössenordnung», sagt Baudirektorin Manuela Jost (GLP).

Es gebe aber einen grossen Unterschied, der sich auf die Kosten auswirke: Während im Staffeln drei Baukörper auf quasi grüner Wiese und in flachem Terrain gebaut wurden, handelt es sich in Littau Dorf um fünf Baukörper – zwei davon werden aufwendig saniert und drei neu gebaut. «Jedes Gebäude braucht eigene Gebäudetechnik, Werkleitungen und dergleichen, was ein Kostentreiber ist.»

Erhaltenswerte Gebäude bleiben bestehen

Gerade die kleinteilige, dörfliche Struktur durch die fünf Gebäude ist laut Jost aber auch ein Pluspunkt des Projekts. «Es ist eine schöne Kombination von Alt und Neu. Historische Bausubstanz wird erhalten und die neue Infrastruktur bietet ein modernes Lehr- und Lernumfeld.» Zudem bleibe die Anlage ein attraktiver Begegnungsort für Quartier und Vereine. Jost:

«Wir nehmen viel Geld in die Hand, was aber durch die Qualität des Projekts gerechtfertigt ist.»

Konkret beinhaltet das Projekt «Lucky Luke und die Daltons» des Planerteams Jäger Charpié Architekten ETH SIA aus Luzern, Berchtold.Lenzin Landschaftsarchitekten aus Zürich und Basel sowie Studer Partner AG aus Neuenkirch folgende Komponenten: Das Hauptgebäude von 1923 (Trakt A) sowie der Trakt B aus den 1960er-Jahren – beide sind als erhaltenswert eingestuft – werden umgebaut und saniert.

Das Hauptgebäude der Schule Littau Dorf wird saniert. Bild: Pius Amrein (14. März 2019)

Dies beinhaltet energetische Massnahmen wie auch eine neue Raumaufteilung im Innern, die dem heutigen Schulunterricht besser entsprechen.

Der Trakt B wird ebenfalls erhalten und saniert. Bild: Pius Amrein (14. März 2019)

Die beiden Einfachturnhallen werden abgerissen. An deren Stelle entsteht ein neuer Schultrakt C. Die drei Gebäude A bis C sind um den heutigen Schulhof angeordnet.

So soll der neue Trakt C aussehen. Visualisierung: Jäger Charpié Architekten ETH SIA, Luzern

Auf der unteren Ebene, wo heute die Sportplätze sind, wird eine neue Dreifachturnhalle sowie ein neuer Trakt D gebaut, in dem zwei zusätzliche Kindergärten, Betreuungsinfrastruktur und die Aula unterkommen.

Der neue Trakt D (links) und die neue Dreifachturnhalle. Visualisierung: Jäger Charpié Architekten ETH SIA, Luzern

Vor der Turnhalle entsteht ein grüner Park mit drei kleinen Sportfeldern von je rund 22 auf elf Meter Grösse: ein Kunstrasenfeld und ein Tartanplatz sowie ein Asphaltplatz.

Die geplanten Sportplätze und der Schulpark mit den Trakten C (links) und D (Mitte) sowie der Turnhalle (rechts). Visualisierung: Jäger Charpié Architekten ETH SIA, Luzern

Laut Beat Heynen, Leiter Baumanagement Immobilien der Stadt Luzern, ist die Verkleinerung der Sportplätze mit Schule und Vereinen abgestimmt: «Mit der Dreifachturnhalle entsteht ein deutlich grösseres Indoor-Sportangebot. Zudem finden im Aussenraum keine Meisterschaftsspiele statt, sondern es soll ein ergänzender Bewegungsraum mit vielfältigem Angebot sowie zeitgleicher Nutzungsmöglichkeiten für Schule, Vereine und Quartier entstehen.»

Chrom im Baugrund entdeckt

Als 2020 das Siegerprojekt vorgestellt wurde, rechnete man noch mit Kosten von 40 bis 50 Millionen Franken. Die nun im Kredit enthaltenen Mehrkosten haben verschiedene Gründe: «Die gestiegenen Rohstoffpreise aufgrund der Coronapandemie, die Teuerung, aber vor allem auch die Schadstoffsanierung des Baugrunds», zählt Manuela Jost auf. Wider Erwarten wurden Chromrückstände im östlichen Bereich des heutigen Rasenfelds entdeckt.

«Bekannt war, dass an der Stelle des Rasenfelds eine ehemalige Kiesgrube mit Aushub aufgeschüttet wurde. Wie das Chrom dorthin gelangte, wissen wir nicht», sagt Beat Heynen. Die Spezialentsorgung des belasteten Materials steigert die Kosten um 2 Millionen Franken. Weitere Mehrkosten von 2,4 Millionen Franken: Die Gebäudevolumen müssen im Vergleich zum Wettbewerbsprojekt vergrössert werden, um technische Einrichtungen unterzubringen. Diese Details seinen auf Wettbewerbsstufe noch nicht vorgelegen.

Der Stadtrat beantragt nun beim Parlament einen Sonderkredit über rund 58 Millionen Franken. Darin enthalten sind auch die Kosten für Stellenaufstockungen in der Hauswartung und Reinigung von 195 auf 420 Prozent für die nächsten zehn Jahre. Das letzte Wort hat das Volk: Die Abstimmung über den Kredit ist für den 25. September geplant.