Schulraumplanung Ebikon will altes Schulhaus lieber abreissen und neu bauen statt sanieren Ebikon plant die Schul-Zukunft: Und in dieser wird es das bisherige Schulhaus Höfli nicht mehr geben. Ein Abriss sei günstiger als eine Sanierung.

Von aktuell 1470 Schülerinnen und Schüler auf fast 2000: Mit diesem Zuwachs rechnet die Gemeinde Ebikon bis ins Jahr 2035. Entsprechend muss genügend Platz vorhanden sein: Um diesem Wachstum mit der Schulraumplanung gerecht zu werden, wurden fürs Schulzentrum Ost (Feldmatt/Höfli) zwei Varianten geprüft: Neubau oder Totalsanierung mit Zusatzbauten.

Nun hat sich der Gemeinderat für die Strategie Neubau entschieden. Konkret wird nun das Höfli neu gebaut und die Feldmatt erweitert, teilte die Gemeinde am Mittwoch mit. Für Andreas Michel, Gemeinderat Bildung, überwiegen die Vorteile der Strategie Neubau. «Die Kosten fallen geringer aus als bei einer Sanierung. Weitere Vorteile sind modernste Gebäudestandards, eine grosszügige Spielwiese zwischen dem Neubau Höfli und dem Schulhaus Feldmatt oder, dass die heutigen provisorischen Schulbauten während der Bauphase genutzt werden können.»

Gut 1,8 Millionen Franken günstiger sei der Neubau als eine Sanierung. Und: Weil die Schule Höfli naphthalinbelastet ist, fällt mit einem Neubau auch das Risiko einer Altlastensanierung weg.

Wie viel der Neubau Höfli samt Erweiterung Feldmatt kosten wird, steht laut Gemeinde Ebikon noch nicht fest: Gerechnet wird mit rund 44 Millionen Franken «plus/minus 25 Prozent», wie es in der Medienmitteilung heisst. In einem nächsten Schritt kommt es zu einem offenen Wettbewerb ohne Präqualifikation. Voraussichtlich findet die Wettbewerbsausschreibung im Frühling 2022 statt. Das Schulzentrum Ost soll aufs Schuljahr 2026/27 in Betrieb genommen werden.