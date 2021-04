Schulraumplanung Mit einem Campus im Zentrum will sich Ebikon für die Schul-Zukunft rüsten Die Schulanlagen Wydenhof und Zentral sollen langfristig verbunden werden und zu einem Campus verschmelzen. Damit der Schulbetrieb gesichert ist, braucht es aber auch kurzfristige Massnahmen.

Mehr Klassen und Abteilungen wegen der Bevölkerungszunahme, der Lehrplan 21 mit neuen Anforderungen an den Schulraum und schliesslich der bauliche Zustand der Ebikoner Schulhäuser – das alles sind Gründe, weshalb bei den Schulanlagen in der grössten Rontaler Gemeinde dringender Handlungsbedarf besteht, seit Jahren notabene. Nun ist klar, in welche Richtung es bei der Schulraumplanung gehen soll.

Eine Arbeitsgruppe bestehend aus Vertretern der Schulleitung, des Gemeinderats, der Kommissionen und der Fachabteilungen Bildung sowie Planung & Bau hat vier unterschiedliche Schulraumszenarien erarbeitet und in der Vernehmlassung das Szenario Campus Zentrum favorisiert, wie die Gemeinde Ebikon am Donnerstag mitteilte. Die «politisch breit abgestützte und mitgetragene Strategie» umfasst drei Schuleinheiten: Den Campus Zentrum (Wydenhof/Zentral), das Schulzentrum Ost (Feldmatt/Höfli) und die Schuleinheit Innerschachen. Die Kindergärten sollen nach Möglichkeit in den Quartieren bestehen bleiben.

Die Schulhäuser Wydenhof (vorne) und Zentral (hinten links) – auf der Wiese dazwischen gäbe es Ausbaumöglichkeiten, das Land gehört allerdings nicht der Gemeinde. Bild: PD

Herzstück des Szenarios Campus Zentrum ist derselbige. Dieser soll mehrere Gebäude umfassen sowie schulische Dienste, Tagesstrukturen, Schulverwaltung und die Bibliothek an einem Ort zusammenführen. Eine im ersten Quartal 2021 erarbeitete Volumenstudie zeigt, dass ein Campus mit den vorgesehenen Nutzungen möglich ist. «Damit kann die Idee weiterverfolgt werden», wird Gemeinderat und Bildungsvorsteher Andreas Michel (parteilos) in der Mitteilung zitiert. Für den Campus würden die bestehenden Schulhäuser Wydenhof und Zentral verbunden. Die Parzelle dazwischen ist allerdings nicht in Besitz der Gemeinde, sondern gehört privaten Eigentümern – entsprechende Verhandlungen seien am laufen. Ausserdem braucht es für die Umsetzung auch die Annahme der Revision der Bau- und Zonenordnung.

Höfli-Provisorium platzt schon aus allen Nähten

Der Campus Zentrum ist allerdings erst ein langfristiges Ziel, insbesondere im Schulzentrum Ost braucht es auch kurzfristig Massnahmen. Nachdem in den letzten Jahren viele Familien mit Kindern in bestehende Wohnbauten nachgezogen sind, ist laut Mitteilung die Kapazitätsgrenze im Schulhaus-Provisorium Höfli erreicht. Es soll deshalb ergänzt werden.

Am Eröffnungstag des Ebikoner Höfli-Provisoriums. Bild: Pius Amrein

(29. Oktober 2018)

Der aus 112 Containern bestehende Bau ist seit Herbst 2018 in Betrieb, als Ersatz für das wegen erhöhter Naphthalin-Werte geschlossene Höfli-Schulhaus. Ob dieses saniert und ergänzt oder durch einen Neubau ersetzt werden soll, wird ebenfalls in der nächsten Zeit abgeklärt.

Blick in ein Schulzimmer im 2018 geschlossenen Schulhaus Höfli. Bild: Pius Amrein

(6. Juli 2018)

Mit der nun vorliegenden Schulraumstrategie sichert die Gemeinde der Schule Ebikon gemäss Mitteilung «vorausschauend die nötige Infrastruktur für den pädagogischen Auftrag der nächsten Jahre – und stellt deren Werterhaltung sicher».