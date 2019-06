Schwarzarbeit: Der Kanton Luzern kontrolliert massiv mehr Coiffeure

In den ersten drei Monaten dieses Jahres haben die Luzerner Behörden gut vier Mal so viele Coiffeure und Salons auf Schwarzarbeit kontrolliert als im ganzen letzten Jahr. Bei Politik und Gewerbe kommt das gut an – denn es gibt schwarze Schafe.