Schwarzenberg Alkoholisierter Autofahrer fährt in Holzabschrankung Ein Autolenker ist am Samstagabend mit seinem Fahrzeug ins Schlittern geraten und in einen Holzzaun gefahren. Eine Beifahrerin wurde verletzt und musste ins Spital gefahren werden.

(zim) Am Samstag, 17. Januar, fuhr ein 28-jähriger Mann nach 21 Uhr mit seinem Auto vom Holderchäppeli in Richtung Schwarzenberg. Im Gebiet Lifelen kam das Auto ins Schlittern und von der Strasse ab, wie die Luzerner Staatsanwaltschaft am Montag mitteilte. Das Auto kollidierte mit einer Holzabschrankung.

Eine Beifahrerin wurde beim Unfall leicht verletzt und vom Rettungsdienst 144 in das Spital gebracht.

Ein Atemalkoholtest beim Fahrer ergab einen Wert 1,12 Promille. Die Polizei hat dem Mann den Führerausweis abgenommen. Das Strassenverkehrsamt wird über weitere Massnahmen entscheiden.

Beim Unfall entstand laut Polizeiangaben ein Sachschaden von mehreren tausend Franken.