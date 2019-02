Rezept Schweinsplätzli mit Kräuterpaste Zutaten für 4 Personen

4 Schweinsplätzli (je zirka 150 g)

Salz

Pfeffer

1 EL Mehl

Öl oder Fett

100 g Raclettekäse oder Mozzarella

1 EL geriebener Greyerzer

2 EL gehackte Kräuter (Peterli, Schnittlauch, Basilikum, Majoran)

4 Knoblauchzehen

1 EL Butter

Zubereitung

(sb) Plätzli würzen, in Mehl wenden, im heissen Öl kurz anbraten und in eine Gratinform legen. Käse in kleine Würfel schneiden, mit dem geriebenen Käse, den gehackten Kräutern, den gepressten Knoblauchzehen und der Butter zu einer Paste verrühren, mit Salz und Pfeffer nach Belieben würzen und alles über die Plätzli verteilen. Im vorgeheizten Ofen bei 220 Grad 10 bis 15 Minuten überbacken.