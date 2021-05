«Schweiz vereint» «Priis!» ‒ Moderator schnupft mit Willisauer Verein um die Wette Schnupftabak wird meist zum Genuss konsumiert. Doch der Napf Schnupf-Club aus Willisau nimmt regelmässig an Meisterschaften teil, bei welchen es um die Schnelligkeit geht. Die CH-Media-Moderatoren von «Schweiz Vereint» haben es ausprobiert.

Vereine haben in der Schweiz eine grosse Bedeutung. Daher besuchen die beiden CH-Media-Moderatoren Nico Franzoni und Marco Gurtner in der Sendung «Schweiz Vereint» pro Episode jeweils zwei aussergewöhnliche Schweizer Vereine und versuchen sich dort als Mitglieder. In der vierten Folge, welche am Freitagabend ausgestrahlt wird, ist unter anderem auch ein Luzerner Verein mit dabei: Der Napf Schnupf-Club aus Willisau.

«Schnupf-Club?», werden sich wohl einige denken. Ja, den gibt es wirklich, und da wird nicht einfach zum Spass geschnupft. Die elf aktiven Mitglieder in Willisau absolvieren Trainings, um fit für die Schweizer Meisterschaften oder gar Weltmeisterschaften zu werden. «In normalen Jahren trainieren wir ab Ende März bis zu den Meisterschaften, die immer im Juni stattfinden, jeden Mittwoch. Dort machen wir jeweils vier bis sechs Durchgänge und trainieren vor allem die Technik», erklärt Uli Walpen, Mitglied des Napf Schnupf-Clubs und ausserdem Präsident des Schweizerischen Schnupfverbands SVS.

Fünf Gramm in einer Minute

Einen Durchgang absolviert in der Sendung auch Nico Franzoni gegen Uli Walpen. Das funktioniert so: Beide erhalten einen grossen Latz, den sie vor sich auf dem Tisch ausbreiten. Es gewinnt jener, der innert einer Minute mehr Schnupf in die Nase ziehen kann. «Beim Wettkampf-Schnupfen kommt es auf die Technik an. Wichtig ist, wie man den Schnupf in die Nase stopft, damit er auch dort bleibt. Die Grösse der Nasenlöcher spielt keine Rolle», erklärt Walpen. Wie sich Franzoni schlägt, wird sich am Freitagabend im Fernsehen zeigen.

Uli Walpen (rechts) und Nico Franzoni (Mitte) schnupfen um die Wette. Bild: PD

Die Dreharbeiten beschreibt Uli Walpen als lustig, interessant und angenehm. «In einer solchen Form bin ich noch nie vor der Kamera gestanden, das war schon speziell für mich.» In der Schnupf-Szene hingegen ist der 65-Jährige ein alter Hase. Mit dem Hobby hat er während der Lehre im Wallis, wo er aufgewachsen ist, angefangen. Dort war er im Jahr 1984 an seinen ersten Schweizer Meisterschaften dabei. «Da hat es mich gepackt, seither engagiere ich mich auch im Verein.»

1996 ist er mit seiner Frau nach Grosswangen gezogen. «An der Weltmeisterschaft 98 in Fiesch wurden meine Frau und mein Sohn vom Napf Schnupf-Club Willisau angefragt, ob sie mitmachen wollen. Dort haben wir den Verein kennen gelernt und sind auch gleich beigetreten», freut sich Walpen. Das Ehepaar, welches sich als Freiwillige in Papa Neuguinea, Bethlehem oder Sri Lanka auch immer wieder für soziale Zwecke engagiert hatte, konnte im Schnupf-Verein viele Erfolge feiern. Uli Walpen ist vierfacher Schweizer Meister, Pia Walpen zweifache Weltmeisterin und elffache Schweizer Meisterin. Üben die beiden zusammen fleissig, um so erfolgreich zu sein? «Im Gegenteil. Meine Frau schnupft nur an den Meisterschaften, sonst nie.» Ein Naturtalent also.

Mitglieder-Rekrutierung gestaltet sich schwierig

Seit 2003 präsidiert der gelernte Service-Techniker den Schweizerischen Schnupf-Verband. Derzeit beschäftigt ihn vor allem die Coronapandemie, da die Delegiertenversammlung und die Schweizer Meisterschaft 2021 verschoben werden mussten. Aber nicht nur: «Es ist schwierig, neue Vereine zu aktivieren. Derzeit sind nur neun Schnupf-Clubs dem Verband angeschlossen.» Das gleiche Phänomen zeichne sich auch in Willisau ab. Zwar würden von den 30 Passiv-Mitgliedern immer mal einige an den Wettkämpfen aushelfen. «Doch die Rekrutierung ist schwierig, die jungen Leute schliessen sich eher den Sportvereinen an», so Walpen.

Uli Walpen (vorne) mit zwei Mitgliedern während der Dreharbeiten. Bild: PD

Und was fasziniert den Rentner eigentlich am Schnupfen? «Es ist vor allem das gesellschaftliche Erlebnis und die Kollegschaft. Die Feste laufen immer friedlich und fair ab. Und mit dem Verein unternehmen wir immer tolle Ausflüge.» Sein Präsidentenamt möchte er jedoch in zwei Jahren abgeben. «Nach 20 Jahren ist die Zeit gekommen, dass jemand anders das Ruder übernimmt.» Aktiv bleiben werde er aber weiterhin. Also: «Priis!»