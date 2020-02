«Schweizerhof» in Weggis öffnet wieder Das Hotel und Restaurant Schweizerhof in Weggis feiert am Sonntag, 1. März, ab 14 Uhr Wiedereröffnung unter neuer Pächterschaft.

Öffnet am 1. März 2020: Das Hotel und Restaurant Schweizerhof in Weggis PD

(mim) Wie es in einer Mitteilung heisst, verfügt die Familie Lui über jahrelange Erfahrung in der Gastronomie-Branche unter anderem in Ibach und Gersau. Die Gäste können demnach «eine Mischung aus asiatischer und europäischer Küche» erwarten, wie es heisst.

Ausserdem wird auch der Hotelbetrieb mit rund 30 Zimmern wieder aufgenommen.