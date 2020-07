Schwerverletzter bei Traktorunfall in Udligenswil In Udligenswil überschlug es am Samstag einen Traktor. Der 26-jährige Fahrer wurde mit schweren Verletzungen ins Spital geflogen.

(sok) In einem steil abfallenden Wiesland in Udligenswil überschlug es gestern Samstag einen Traktor. Beim Unfall wurde ein 26-jähriger Mann schwer verletzt. Er musste mit einem Rettungshelikopter hospitalisiert werden.

Am Samstag war kurz vor 11 Uhr ein 26-jähriger Mann mit einem Traktor auf einem steil abfallenden Wiesland in Udligenswil unterwegs, wie die Luzerner Polizei mitteilt. Dabei kam der Traktor ins Rutschen. In der Folge überschlug es den Traktor mehrfach, bevor er wieder auf den Rädern zum Stehen kam. Der 26-jährige Fahrer wurde vom Traktor geworfen und von diesem überrollt. Er musste durch einen Rettungshelikopter mit schweren Verletzungen im Brustbereich ins Spital geflogen werden.

Der entstandene Sachschaden wird auf rund 5'000 Franken geschätzt.