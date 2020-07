Lebensretter warnen: Das sind die Unfallrisiken abseits der Luzerner Badis

Wegen Corona verbringen dieses Jahr die meisten Schweizer ihre Sommerferien zu Hause. Weil in den Badis Abstandsregeln gelten, mahnt die SLRG Schwimmer, an unbeaufsichtigten Plätzen vorsichtig zu sein – das gilt auch bei Luzerner Flüssen und Seen.