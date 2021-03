Schwyz In Lachen brennt eine Entsorgungsstelle Ein Gebäude der Entsorgungsstelle des Zweckverbandes für die Abfallentsorgung brannte am Samstagabend. Verletzte gab es keine.

(sok) Am Samstag, den 6. März, kurz nach 17 Uhr, wurde der Einsatzzentrale der Kantonspolizei Schwyz eine Rauchentwicklung aus einem Gebäude der Entsorgungsstelle des Zweckverbandes für die Abfallentsorgung March (ZAM) an der Alpenblickstrasse in Lachen, gemeldet. Die Einsatzkräfte stellten im Gebäudeinnern in einer Mulde mit Grüngut-Abfällen ein Mottfeuer fest, wie die Kantonspolizei mitteilt. Dieses konnte gelöscht und der Container eingeschwemmt werden. Anschliessend wurde das Gebäude entlüftet. Personen kamen keine zu Schaden.

Nebst der Kantonspolizei Schwyz standen die Feuerwehren Lachen und Altendorf im Einsatz. Für die Ereignisbewältigung musste die Alpenblickstrasse für rund zwei Stunden gesperrt werden. Gemäss ersten Erkenntnissen sind das Mottfeuer und die Rauchentwicklung auf eine Erhitzung des Grüngutes zurückzuführen, so die Mitteilung weiter.