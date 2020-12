Schwyz Mann bei Hausbrand verletzt Am Mittwochabend brannte in der Schweig in Vorderthal ein Holzhaus. Der Hausbewohner musste ins Spital gebracht werden, die Brandursache ist noch unklar.

Das Übergreifen auf den benachbarten Stall konnte verhindert werden. Bild: Kantonspolizei Schwyz

(zgc) Am Mittwochabend gegen 20:45 Uhr bemerkte ein 56-Jähriger in der Schweig in Vorderthal, dass in seinem Haus ein Brand ausgebrochen war. Wie die Kantonspolizei Schwyz in einer Medienmitteilung schreibt, alarmierte er daraufhin die Feuerwehr. Als diese beim Haus eintraf, stand dieses bereits im Vollbrand.

Durch die Feuerwehr konnte ein Übergreifen auf einen benachbarten Stall verhindert werden. Der Hausbewohner erlitt erhebliche Brandverletzungen sowie eine Rauchgasvergiftung und wurde vom Rettungsdienst hospitalisiert.

Die Brandursache steht derzeit noch nicht fest und wird von der Kantonspolizei Schwyz untersucht. Im Einsatz standen die Feuerwehren Vorderthal, Innerthal und Schübelbach mit rund 100 Eingeteilten, der Rettungsdienst sowie die Kantonspolizei.