Schwyzer Musiker gewinnt Grammy-Award Klarinettist Linus Wyrsch aus Küssnacht hat einen Grammy in der Kategorie «Bestes Kinderalbum» erhalten. Entgegennehmen durfte er ihn aber nicht selber. Nicole Auf der Maur

Linus Wyrsch (ganz hinten) mit seiner Band in Los Angeles. (Bild: PD)

Der Küssnachter Linus Wyrsch hat am Sonntagabend einen Grammy Award als Teil der Band Lucy Kalantari and the Jazz Cats gewonnen. Nominiert gewesen ist die Band an der wichtigsten US-amerikanischen Preisverleihung der Musikbranche in Los Angeles mit ihrem Album «All The Sounds» in der Kategorie Best Children’s Album.

Aufgewachsen in Küssnacht, lebt der Klarinettist und Saxofonist Linus Wyrsch nun seit über zehn Jahren in New York City. Zuvor hat er am renommierten Berklee College of Music in Boston studiert. Linus Wyrsch ist bereits auf mehr als 20 Alben zu hören, spielt regelmässig in verschiedensten Formationen in New York und anderen US-Staaten, aber auch auf Tourneen in der Schweiz und in Europa. Er ist vor allem im Jazz zu Hause.

Die Bandleaderin – Lucy Kalantari – konnte den Grammy auf der Bühne entgegennehmen. «Danach konnten wir für eine Fotosession alle einen Grammy entgegennehmen», erzählt Linus Wyrsch. Diese waren jedoch nicht mit Schriftzügen versehen. «Unsere offiziellen Grammys werden uns in ein paar Wochen geschickt», so Wyrsch. Jedes Bandmitglied erhalte seinen eigenen.

«Dieser Preis kann Türen öffnen»

Einen Grammy zu erhalten, sei keine Selbstverständlichkeit: «Dieser Preis ist in unserer Industrie von unvorstellbarer Bedeutung. Er kann neue Türen öffnen», freut sich Linus Wyrsch, «Alleine schon eine Nomination gilt als Anerkennung harter Arbeit und Hingabe, was gerade bei einer Bandleaderin mit so viel Drive wie Lucy Kalantari wohlverdient ist.»

Der Grammy Award for Best Childrens Album ist ein Musikpreis, der seit 2012 bei den jährlich stattfindenden Grammy Awards verliehen wird. Der Preis wird an Künstler für das beste Musik- und Hörspielalbum für Kinder vergeben.

Das sind die Grammy-Gewinner 2019