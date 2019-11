Seepromenade in Meggen: Ja zum Gegenvorschlag des Gemeinderates Die Stimmberechtigten der Gemeinde Meggen lehnen die Gemeindeinitiative «Projekt Seepromenade Meggen 2020» mit 76 Prozent Nein-Stimmen klar ab. Der Gegenvorschlag des Gemeinderates wird angenommen. Hugo Bischof

Die Seepromenade in Meggen zwischen dem Benzeholz-Platz und dem Fridolin-Hofer-Platz. Bild: Pius Amrein (Meggen, 22. Oktober 2019)

Die Megger Stimmbürgerinnen und Stimmbürger haben am Sonntag die von der IG Meggen eingereichte Gemeindeinitiative «Projekt Seepromenade Meggen 2020» mit 76 Prozent Nein- gegen 24 Prozent Ja-Stimmen klar abgelehnt. Lediglich 460 Stimmberechtigte sagten Ja zur Initiative, 1464 legten an der Urne ein Nein ein. Gutgeheissen wurde der Gegenvorschlag des Gemeinderats, da mehr als die Hälfte der gültigen Stimmenden der Vorlage zugestimmt haben: Hierfür betrug der Ja-Stimmen-Anteil 58 Prozent (das sind 1125 Ja-, 827 Nein-Stimmen). Die Stimmbeteiligung betrug 39 Prozent, wie die Gemeinde mitteilt.

Bei der Abstimmung ging es um den rund 250 Meter langen Uferbereich vom Benzeholz-Platz bis zum Fridolin-Hofer-Platz. Dieser dient heute vor allem als Strasse und Parkplatz. Die Initianten wollten hier einen naturnahen Begegnungs-, Ruhe- und Baderaum realisieren. Es sollten genügend Parkplätze und Räume für die Infrastruktur erstellt werden. Der neu gestaltete Bereich sollte aber in jedem Fall verkehrsfrei gestaltet werden.

Der Gemeinderat unterstützte mit seinem Gegenvorschlag zwar grundsätzlich die Idee, die Seestrasse aufzuwerten. Aus seiner Sicht ist der von den Initianten definierte Bearbeitungsperimeter aber zu kleinräumig. Zudem gingen dem Gemeinderat die Forderungen der Initianten zu weit. Es bestehe kein Bedarf, die Seestrasse verkehrsfrei zu gestalten. Zudem, so argumentierte der Gemeinderat, könnten die von den Initianten geforderten 60 bis 80 Parkplätze «nur in einem unterirdischen Parkhaus realisiert werden». Einen solchen massiven Eingriff in die bestehende Landschaft lehnte der Gemeinderat ab.

Klar gutgeheisssen mit einem Ja-Stimmen-Anteil von 90 Prozent (1794 Ja- und 195 Nein-Stimmen) wurde von den Megger Stimmberechtigten die Totalrevision des Siedlungsentwässerungs-Reglements (SeRM).

Eine noch deutlichere Zustimmung mit einem Ja-Stimmen-Anteil von 93 Prozent (1820 Ja- und 145 Nein-Stimmen) gab es auch zum Reglement über die Sondernutzung des öffentlichen Grundes durch elektrische Verteilnetze.