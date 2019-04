Seewasser zum Heizen in Horw und Kriens – jetzt fahren die Bagger auf Das Seewasser in der Horwer Bucht dient schon bald zum Heizen und Kühlen von bis zu 6800 Haushalten. Am Donnerstag feierten die Beteiligten in Horw den offiziellen Baustart des 95-Millionen-Projekts. Roman Hodel

Wasser aus der Horwer Seebucht wird ab 2020 bis zu 6800 Haushalte mit Energie zum Heizen und Kühlen versorgen. (Bild: Philipp Schmidli, 18. April 2017)

Dank seiner Wärmereserven ist der Vierwaldstättersee ideal zum Heizen und Kühlen von Gebäuden. Möglich macht's eine See-Energieanlage. Weggis hat so etwas schon im kleinen Format (wir berichteten). Eine grössere Anlage besteht zudem beim Luzerner Inseli. Doch ein richtig grosses Ding kommt nun in Horw dazu.

Am Donnerstag fand im Beisein des Krienser Stadtpräsidenten Cyrill Wiget (Grüne) und des Horwer Bauvorstehers Thomas Zemp (CVP) der Spatenstich für das Projekt statt. Und zwar beim Sportplatz Seefeld, wo die eigentliche Energieanlage gebaut wird. Realisiert wird das Ganze von der Seenergy Luzern AG, einer Tochterfirma von ewl (Energie Wasser Luzern). Kostenpunkt: rund 95 Millionen Franken.

Der Spatenstich beim Sportplatz Seefeld - hier wird die See-Energiezentrale gebaut (von links): Horws Bauvorsteher Thomas Zemp, Stephan Marty (EWL), Kriens' Stadtpräsident Cyrill Wiget und Projektleiter Patrik Rust. (Bild: Roman Hodel, Horw 11. April 2019)

Die neue See-Energieanlage wird im Endausbau rund 6800 Haushalte mit Wärme – und auch Kälte – versorgen. Das entspricht einer Energiemenge von 55 Gigawattstunden im Jahr. «Durch die Versorgung mit See-Energie in Horw und Kriens können wir jährlich bis zu 10'000 Tonnen CO2 einsparen. Damit verfolgen wir konsequent eine ökologische Energiepolitik», wird Stephan Marty, Vorsitzender der Geschäftsleitung bei ewl in einer Medienmitteilung zitiert.

So funktioniert die See-Energieanlage:

Eine Wasserpumpe fördert Seewasser aus der Horwerbucht in die Zentrale. Dort wird je nach Jahreszeit mittels Wärmetauscher Wärme oder Kälte vom Wasser an ein separates Versorgungsnetz übergeben. Danach fliesst das Wasser je nach Situation leicht kühler oder wärmer in den See zurück – laut Seenergy AG «unbedenklich» für das Ökosystem. Aus dem separaten Versorgungsnetz können die angeschlossenen Quartier-Zentralen nun Energie beziehen – oder abführen. Im Idealfall speisen sie gleich viel Energie ein, wie an anderer Stelle bezogen wird. Sonst gleicht die See-Energie-Zentrale dies aus. Zudem steht den Quartier-Zentralen als Rückfallebene Erdgas zur Verfügung.

Hier das Seenergy-Netz im Überblick:

Die nötige Konzession für die See-Energieanlage hat die Seenergy AG Anfang April vom Luzerner Regierungsrat erhalten. «Wir freuen uns, dass das Projekt nun mit dem Spatenstich gestartet wird», wird Regierungspräsident Robert Küng (FDP) zitiert. Und weiter:

«Wir sehen im Vierwaldstättersee grosses Potential für weitere ähnliche Projekte.»

Mit dem Spatenstich vom Donnerstag starten die Arbeiten an der See-Energie-Zentrale beim Sportplatz Seefeld in Horw sowie an den beiden Hauptverteilleitungen. Der Bau der Seeleitung vom Horwer Seebecken zur Zentrale beginnt ab November 2019. Die Bautätigkeiten für die erste Phase der Erschliessung dauern voraussichtlich bis September 2020. Laut der Mitteilung sind die ersten Wärmelieferungen ab Herbst 2020 möglich.