Sehr begeehrte Frau Stadträtin Der Fasnachts-Countdown läuft. Bis zum Schmutzigen Donnerstag dauert es noch 14 Tage.

Die Neuigkeit

Die Maskenliebhaber-Gesellschaft der Stadt Luzern (MLG) fliegt zum Mond. Ihr Fasnachtstheater 2020 geht als Castingshow über die Bühne, wie die Gesellschaft brandaktuell mitteilt. Siegerpreis: ein Mondflug. Als Kandidaten kündigt die MLG unter anderen David Hasselhoff und Christian Stucki an – natürlich rüüdig persifliert. Auch Dieter Bohlen darf als Jurymitglied fungieren. Zu sehen ist die Show am Schmutzigen Donnerstag und Güdismontag um 10 und 11 Uhr beim Hotel Schweizerhof, am Rüüdigen Samstag um 17 Uhr in der Münzgasse. Für die Auftritte an der MLG-Stubete im Süesswinkel 7 braucht es eine Reservation (www.mlg-stubete.ch).

Der Anlass

In Buchrain gibt es bereits diesen Samstag eine geballte Ladung Fasnacht. Um 13.30 Uhr startet der beliebte Buerer Kinder-Fasnachtsumzug mit diesmal rund 25 Nummern. Der Umzug führt von der Leisibachstrasse über den Hübeliweg und die Unterdorfstrasse zur Moosgasse. Danach laden die Monster-Guugger Bueri um 20 Uhr zum Monster-Virus im Dorfschulhaus Buchrain.

Das Gerücht

Es ist ein Gerücht (und nur ein Gerücht!), dass sich der Luzerner Stadtrat schwertut, nach Einladungen offiziell Mitglieder an ehrenvolle Fasnachtsanlässe zu delegieren. Unkomplizierter agiert da, scheint’s, Franziska Bitzi. Die CVP-Stadträtin hatte nach persönlicher Anfrage bei der Wey-Zunft ihre Aufwartung gemacht. Und prompt gibt’s nun neue Begehrlichkeiten: Auch die Noggeler würde Bitzi gerne begrüssen, ob an deren Soiree oder Matinee, ist rüüdig egal.

Die Agenda

Samstag, 8. Februar, 19 Uhr: Schnopf- ond Hudigääggler-­Fäscht der Guuggenmusig Chottlebotzer Lozärn im Stadtkeller Luzern.