Ordensleben Seit fünfzig Jahren Gottesmann und im Dienste der Jugend Der Salesianerpater Toni Rogger (73) weiss, was die Jugend umtreibt. Seit Jahrzehnten engagiert sich der gebürtige Uznacher bei der Don Bosco Jugendhilfe Weltweit im luzernischen Beromünster. Ein Blick zurück.

Pater Toni Rogger wusste schon in jungen Jahren, dass seine Laufbahn eine kirchliche sein wird. Bild: Gabriel Müller / www.donbosco.ch

Pater Toni Rogger stellte vor 50 Jahren sein Leben in den Dienst der Salesianer Don Boscos. Die tatkräftige Unterstützung für bildungshungrige Jugendliche in der Schweiz und in Deutschland prägte seine Anfangsjahre im Wandel von Werten und Gesellschaft. Heute blickt der weit gereiste Ordensmann auf die Früchte seines weltumspannenden Hilfswerks «Don Bosco Jugendhilfe Weltweit» mit Sitz in Beromünster.

Oft ist die Familiengeschichte prägend, um eine Berufung als Priester zu erleben. Wie ist diese bei Ihnen gewesen?

Pater Toni Rogger: Aufgewachsen bin ich in Uznach SG mit meinen Eltern und drei Brüdern. Wir hatten ein sehr bescheidenes, aber schönes Leben mit viel Freiheit, geprägt durch Zuwendung und tiefen Glauben meiner Eltern. Meine Mutter war als Vollwaise aufgewachsen. Mein Vater hat über 50 Jahre in derselben Textilfabrik Stoffe bearbeitet. Meine Eltern haben uns gefördert, soweit es in ihren Möglichkeiten lag. Wohl auch aus dem Wunsch heraus, dass wir Buben es einmal besser haben sollten als sie.

Was hat in Ihnen den Wunsch zum Priestertum reifen lassen?

Eine Aneinanderkettung glücklicher Umstände. Jedoch frage ich mich bis heute: War es Zufall oder göttliche Vorsehung? Schon früh dachte ich intensiv über meine berufliche Zukunft nach. Irgendwie hatte ich eine grosse Affinität zur Swissair und ein Interesse an fernen Kulturen. So konnte ich mir einen Beruf mit viel Reisetätigkeit gut vorstellen. 1962 fanden Priesterweihen in der Stadtkirche Uznach statt. Ich durfte an dieser Feier teilnehmen. Dabei ist mir klar geworden: Ich möchte Priester werden. Ich ging zu unserem Pfarrer und erzählte ihm von meinem Wunsch. Ein Besuch vom Don-Bosco-Pater Alfred Fleisch bei unserem Pfarrer bahnte mir den Weg. Ich fand im Studienheim Don Bosco in Beromünster Aufnahme und meinen weiteren Lebensweg.

Was waren Ihre drängendsten Fragen, bevor Sie sich vor fünfzig Jahren für das Ordensleben entschieden?

Am meisten haben mich zwei Fragen beschäftigt: Bin ich überhaupt für das Priestertum geeignet? Und werde ich mit dem Zölibat leben und glücklich sein können? Ich bin tief in mich gegangen und habe letztlich beide Fragen mit «Ja» beantwortet.

Was hat Sie an den Salesianern Don Boscos begeistert?

Der heilige Don Bosco ist der Schutzpatron der Jugend. Seine Option für junge Menschen mit Spass, Wahrhaftigkeit und echter Freundschaft hat mich seit jeher begeistert. Gerade den armen Kindern und Jugendlichen in schwierigen Verhältnissen Chancen auf ein besseres Leben zu ermöglichen, das ist bis heute der aktuelle Auftrag, den wir Salesianer Don Boscos weltweit erfüllen.

Was sind die Gemeinsamkeiten der Jugend vor fünfzig Jahren und heute?

Junge Menschen suchen den Weg in die Zukunft, mit mehr oder weniger Rebellion. In dieser Zeit brauchen sie positive, optimistische Zuwendung. Güte, Liebe und Verständnis machen sie ansprechbar für eine positive Entwicklung. Zudem ist die Jugendzeit geprägt von der Loslösung vom Zuhause, das verläuft bei jedem und jeder individuell. Don Boscos präventive Pädagogik, also gute Begleitung, bevor es in die falsche Richtung geht, ist zeitgemässer denn je.

Sucht die Jugend von heute noch nach Gott?

Im Innersten schon. Es geht immer um die Suche nach dem tieferen Sinn im Leben, um etwas, was im Leben Halt gibt. Jedoch lassen die zunehmende Säkularisierung und das Konsumverhalten der Menschen in unserer Gesellschaft diese Fragen immer mehr ins Leere gehen.

Haben Armut oder Wohlstand Einfluss auf den Glauben?

Armut ist dem Glauben wohl förderlicher als Reichtum. Wenn ich arm bin, erschliesst sich mir die Botschaft des Evangeliums viel ursprünglicher: Jesus stand vor allem an der Seite der Armen, der Verlassenen, der Ausgestossenen. Bis heute finden sie in der Frohen Botschaft Geborgenheit, Kraft, Mut und Zuversicht. Satte Menschen spüren das Angewiesensein auf eine göttliche Führung wohl weniger.

Begründet das Ihr jahrzehntelanges Engagement für die Don Bosco Jugendhilfe?

Nicht nur, aber auch. Einerseits hat heute der Staat viele Aufgaben übernommen, denen früher Ordensgemeinschaften nachgingen – etwa Schulen oder Krankenhäuser. Andererseits sind unsere drängendsten Jugend- und Bildungsanliegen seitens der Don Bosco Jugendhilfe Weltweit in den Armutsgebieten unserer Erde zu finden: in Elendsvierteln von Metropolen in Lateinamerika, Afrika und Asien, in Flüchtlingslagern, auf Müllhalden und sonstigen sozialen Brennpunkten. Und ich darf Ihnen versichern: Das Vorbild Don Boscos und unsere Arbeit als weltweite Hilfsorganisation im Dienst der am meisten benachteiligten Jugend ist heute wichtiger denn je...

Was hoffen Sie für die Zukunft?

Meine grösste Hoffnung für die Zukunft ist, dass wir Menschen in Frieden miteinander leben und uns vermehrt einsetzen für die Bewahrung der Schöpfung. Als Salesianer Don Boscos sind wir gefordert, junge Menschen durch «ökologische Erziehung und Spiritualität» in eine gute Zukunft zu führen und ihnen so den Glauben an einen menschenfreundlichen Gott zu erschliessen.