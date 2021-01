Leserdebatte Sek-Modell, Finanzen und Frühförderung: Das ändert sich am Luzerner Schulmodell – und dagegen wehren sich die Parteien Das Volksschulbildungsgesetz, das der Luzerner Regierungsrat in die Vernehmlassung gab, hat vor allem Konsequenzen für die Sekundarstufe. Dagegen sind vier der sechs Parteien.

Exklusiv für Abonnenten

In der Sekundarschule soll es künftig nur noch zwei statt drei Modelle geben. Bild: Boris Bürgisser

CVP, SVP, FDP und GLP – diese Parteien sprechen sich gegen eine Anpassung des Sekundarschulmodells aus. Das zeigen die Antworten in der Vernehmlassung zu den Anpassungen des Volksschulbildungsgesetzes.

Die Luzerner Regierung schreibt in einer Mitteilung zur Struktur der Sekundarschule:

«Sie soll vereinfacht werden, indem auf das getrennte Strukturmodell verzichtet wird.»

Die Gemeinden sollen – je nach Schülerzahl – zwischen dem kooperativen und dem integrierten Modell wählen können. Das kooperative Modell bedeutet: Die Schüler werden in einer Stammklasse mit Niveau A/B und in einer Stammklasse mit Niveau C unterrichtet. Für dieses Modell braucht es mindestens 40 Schülerinnen und Schüler. Anders beim integrierten Modell. Hier werden die Schüler aller Niveaus in einer Stammklasse unterrichtet. Nötig sind mindestens 15 Schüler. Sowohl beim kooperativen wie auch beim integrierten Modell werden die Fächer Deutsch, Englisch, Französisch und Mathematik in klassenübergreifenden Niveaugruppen unterrichtet.

Die höchsten Anforderungen werden an Schüler des Niveaus A gestellt, während Schüler in Klassen oder Fächern mit Niveau C grundlegende Anforderungen erfüllen müssen.

Reduktion von drei auf zwei Sek-Modelle kommt schlecht an

Mit der Gesetzesänderung will die Luzerner Regierung auf das getrennte Modell verzichten. Bei diesem Modell werden die Niveaus A, B und C in separaten Klassen unterrichtet. Aktuell kennen noch sieben Schulen dieses Modell. 23 Schulen werden nach dem integrierten Modell geführt, 15 nach dem kooperativen (wir berichteten).

Die Streichung dieses Modells lehnt die CVP Kanton Luzern ab, wie es in der Vernehmlassungsantwort heisst. «Das bisherige Angebot der drei Modelle wird erfolgreich geführt.» Ausserdem erläutert die CVP:

«Gemäss Regierungsrat besteht immer noch ein Mangel an Lehrpersonen für Integrierte Förderung und Heilpädagogen. Diese sind jedoch zentral für die Leitung des integrierten Modells.»

In der Stadt Luzern, das auf das integrierte Modell setze, sei die Zahl der Übertritte ans Gymnasium deutlich höher. Die CVP begründet dies mit Befürchtungen der Eltern, dass die Schüler in der Sekundarschule nicht genügend für die Berufsschule oder das Kurzzeitgymnasium vorbereitet würden.

Für die FDP ist nicht schlüssig, «warum jetzt das effiziente getrennte Modell gestrichen werden soll». Vor einigen Jahren habe die angedachte Streichung eher auf das integrierte Modell gezielt. Die FDP rechnet – anders als der Kanton – bei einer Streichung des getrennten Modells mit Mehrkosten. So oder so habe sich die Zahl der Gemeinden mit dem getrennten Modell reduziert, «weil die Auflagen zur Führung dieses Modells vom Bildungs- und Kulturdepartement verschärft wurden». Für die FDP muss insgesamt über die Bücher gegangen werden, ob ein Niveau A und ein Untergymnasium sinnvoll seien. Eine allfällige Umstellung sei aus Gründen der Gemeindeautonomie aber problematisch.

Die SVP fordert, dass Gemeinden das getrennte System weiterführen dürfen. Es bestehe «weder aus finanzieller noch aus pädagogischer Sicht ein Grund, die Zahl der Strukturmodelle zu reduzieren». Die SVP verweist auf Willisau, Malters, Emmen oder Horw, die durchaus ihre Beweggründe für die getrennte Sekundarstufe hätten. In der Antwort verweist die SVP auch auf Zweifel von Lehrpersonen zum Sinn der alters- und leistungsgemischten integrierten Sekundarstufe und verweist auf die Berichterstattung in dieser Zeitung. Abschliessend meint die Partei:

«Es darf nicht unser Ziel sein, ein integriertes Schulsystem zu pushen, das historisch in den utopischen Vorstellungen der sozialistischen ‹68er-Jahre› entstanden war.»

Die Grünliberalen halten sich in ihrer Antwort knapper und schreiben: «Beide Systeme haben Vor- und Nachteile. Aus unserer Sicht überwiegen jedoch die Nachteile der Reduktion der Systeme.» Der Entscheid solle weiterhin bei der Gemeinde bleiben.

Die Linken sind für eine Neuorganisation der Sek-Modelle. Die SP schreibt: «Wir begrüssen, dass es dadurch zu angeglicheneren Lehrplänen innerhalb des Kantons kommt und auch, dass eine differenziertere Berücksichtigung der unterschiedlichen Stärken und Schwächen der Lernenden möglich wird.» Bezüglich der Durchlässigkeit der beiden Modelle fordert die Partei noch mehr Daten.

Auch für die Grünen überwiegen die Vorteile der beiden Modelle kooperativ und integrativ. Dennoch gibt die Partei zu bedenken, dass «eine erfolgreiche schulische Integration nur dann erfolgen kann, wenn die entsprechenden Mittel und personellen Ressourcen sichergestellt werden können». Dies sei vielerorts nicht der Fall. Müsse eine Lehrperson eine ganze Klasse mit unterschiedlichen Niveaus alleine unterrichten, könne sie nicht auf die Bedürfnisse aller Schüler eingehen.

Bürgerliche gegen Obligatorium bei der Schulsozialarbeit

Ein weiterer Punkt der Vernehmlassung betrifft die Frage, ob alle Gemeinden die Schulsozialarbeit obligatorisch anbieten sollen. Ja finden SP, Grüne und GLP. Die gesetzliche Verankerung sei ein wichtiger Schritt und es brauche genügend Ressourcen für die Schulsozialarbeit. Anders sehen dies CVP, SVP und FDP. Unter anderem aus Gründen der Gemeindeautonomie oder der Kostenfolge sprechen sie sich dagegen aus.

Eine Änderung sieht die Regierung auch bei den Pro-Kopf-Beiträgen des Kantons an die kommunalen Volksschulen vor. Das Berechnungsmodell soll von Normkosten, die jedes Jahr neu berechnet werden, auf ein Standardkostenmodell geändert werden. Dies vereinfache den Budgetprozess. Keine gute Idee finden dies SP und FDP. Für erstere gibt es zu viele ungeklärte Fragen. Die FDP ist dagegen, dass von Durchschnittswerten der Gemeinden ausgegangen wird, welche die Gemeinden entweder schlechter oder besser stelle.

Mehrheit für frühe Sprachförderung

Alle Parteien begrüssen, dass Gemeinden verpflichtet werden, Kindern im Vorschulalter mit einer Behinderung einen Zugang zu einer Kindertagesstätte in der Nähe zu gewähren. Dort sollen sie heilpädagogisch gefördert werden. Ausserdem spricht sich die Mehrheit der Parteien für die obligatorische frühe Sprachförderung in allen Gemeinden aus.