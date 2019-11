Selbstbestimmtes Leben im Fokus der Messe «Zukunft Alter» in Luzern

Mehr Zeit, mehr Gelassenheit, mehr entdecken und selbstbestimmt Wohnen: An der fünften Messe «Zukunft Alter» in Luzern, die am Freitag eröffnet worden ist und bis am Sonntag dauert, stehen die positiven Aspekte des Alters im Mittelpunkt.