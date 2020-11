Kommentar Seltsamer Wechsel der Luzerner Regierung bei ihrer Strategie für Gemeindefusionen Die Luzerner Regierung will Geld für Gemeinden bereitstellen, die sich dereinst zusammenschliessen möchten. Dabei gibt es im ganzen Kanton kein einziges konkretes Fusionsprojekt.

Lukas Nussbaumer.

Ab 2021 zählt der Kanton Luzern noch 80 Gemeinden. Vor 20 Jahren waren es 107. Das hat auch mit den mehr als 70 Millionen Franken zu tun, die der Kanton heiratswilligen Kommunen überwiesen hat. Geld allein macht jedoch nicht glücklich: Seit dem Start der Gemeindereform sind 21 Fusionsprojekte gescheitert, darunter grosse wie eine starke Stadtregion Luzern oder eine Grossgemeinde Sursee. Vom damals postulierten Ziel, dereinst nur noch Gemeinden mit mindestens 3000 Einwohnern haben zu wollen, hat sich die Regierung 2017 denn auch verabschiedet. Der Kanton nehme künftig eine passive Rolle ein, verkündete Sicherheitsdirektor Paul Winiker.

Nun, nach der Ausschüttung von 9,4 Millionen Franken an die Hochzeiten von Willisau und Gettnau beziehungsweise Hitzkirch und Altwis, ist der Fusionstopf beinahe leer. Das ist allerdings kein Problem: Aktuell gibt es mit Honau nur eine Gemeinde, die dereinst fusionieren könnte. Dennoch will die Regierung jetzt wieder Mittel bereitstellen für Zusammenschlüsse.



Dieser Strategiewechsel erstaunt. Das Dekret, mit dem die Regierung ermächtigt wird, Beiträge zu sprechen, ist in einem halben Jahr reif für die parlamentarische Beratung. Und es ginge wohl auch schneller. Bis Fusionen spruchreif sind, vergehen hingegen Jahre. Wenn die Regierung nun verkündet: «Sehr her, wir machen wieder Geld locker», ruft sie geradezu zu Fusionen auf. Und verabschiedet sich so von ihrer in den letzten Jahren eingenommenen passiven Rolle.