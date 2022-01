Sempach Lieferwagenfahrer verletzt sich bei Selbstunfall auf Autobahn A2 erheblich Ein 34-jähriger Lieferwagenfahrer kam auf der A2 ins Schleudern und fuhr eine Böschung hoch – ein Drogenschnelltest reagierte positiv auf Kokain.

Der Selbstunfall ereignete sich gemäss Mitteilung der Luzerner Polizei am Sonntagabend, gegen 22.30 Uhr, auf der Autobahn A2 bei Sempach in Fahrtrichtung Norden. Ein 34-jähriger Mann kam mit seinem Lieferwagen ins Schleudern und fuhr eine Böschung hoch. Kurz vor der Ausfahrt «Rastplatz Kirchbühl» kippte der Lieferwagen zurück auf die Fahrbahn, worauf sich der Fahrer erheblich verletzte.

Der 34-jährige Lieferwagenfahrer wurde beim Unfall erheblich verletzt. Bild: Luzerner Polizei

Der Rettungsdienst brachte den Mann ins Spital. Ein Drogenschnelltest reagierte positiv auf Kokain, heisst es in der Mitteilung weiter. Die Luzerner Polizei habe dem Mann den Führerausweis abgenommen und an das zuständige Strassenverkehrsamt weitergeleitet. Dieses entscheidet über weitere Massnahmen. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von rund 15’000 Franken. (pl)