Politik Sempach soll eine neue, linke Ortspartei erhalten Die SP soll im Städtli Fuss fassen. Treibende Kraft ist ein 22-jähriger Jus-Student. Das Wählerpotenzial sei vorhanden, ist er überzeugt.

(jon) Eine linke Partei gibt es in Sempach derzeit nicht. Das soll sich künftig ändern: Die SP soll im Städli Fuss fassen. Gemäss der «Sempacher Woche» möchte Andri Hummel eine Ortspartei gründen und damit linken und ökologischen Anliegen eine Stimme geben.

Der 22-Jährige studiere Jus an der Universität Bern und sei die treibende Kraft hinter dem Vorhaben. Es gebe rund zehn Personen, die sich vorstellen könnten, in der SP Sempach mitzuwirken, heisst es in der Lokalzeitung.

CVP und FDP dominieren im Städtli

Aktuell dominieren die CVP und FDP in der 4230-Einwohner-Gemeinde. Die Christdemokraten halten aktuell drei Sitze im Stadtrat, die Freisinnigen zwei. Auch die SVP hat eine Ortspartei, ist aber weniger aktiv.

In Sempach ist die SP an den Kantons- und Nationalratswahlen 2019 auf einen Wähleranteil von rund 11 Prozent gekommen. Zusammen mit den Grünen kämen die Sozialdemokraten auf rund 22 Prozent Wähleranteile, mit der GLP wären es etwa 30 Prozent. Die Ortspartei soll im Spätsommer oder Herbst gegründet werden.