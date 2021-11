Seniorenbühne Luzern Damenjassrunde entwickelt kriminelle Energie In sozialem Eifer inszenieren drei unbescholtene Damen einen Banküberfall. Das Stück «Damejass» der Seniorenbühne Luzern verheisst Spannung und viel Witz.

Es riecht förmlich nach Premierenvorstimmung am Dienstagmorgen auf und hinter der Bühne des Lukassaals der Reformierten Kirche Stadt Luzern. Eben ist auf der Bühne die Dreier-Frauen-Jassrunde daran, statt des üblichen Kartenspiels einen gerissenen Plan auszuhecken. Die benachbarte Bankfiliale soll überfallen werden. Die notwendige kriminelle Energie, welche die drei Damen entwickeln, entspringt nicht etwa böser Geldgier, vielmehr wollen sie mit der erhofften Beute das Altersheim in der Nähe finanziell unterstützen. Schliesslich gelingt es der Rädelsführerin Hedy Muggler (gespielt von Josefine Noseda und Lisbeth Stadelmann), die zögernden Freundinnen Lina Lohner (Esther Schmid/Susanne Blunschi) und Agnes Brügger (Hanni Heer/Edith Fischer) für den Plan zu gewinnen.

Blick in die Hauptprobe des Dreiakters «Damejass» im Lukassaal. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 2. November 2021)

Es gilt, das ungewohnte kriminelle Handwerk – etwa mit dem «Dingsda», gemeint ist die vorgetäuschte Pistole – zu proben und sich auch mental auf den Coup vorzubereiten. Dann passiert es. Polizeisirenen, Strassensperren draussen, eine Tasche voller Banknoten und die drei demaskierten Täterinnen in vermeintlicher Sicherheit drinnen. Aufs Mal betritt jedoch ein angeblicher Kommissar (Franz Lang/Stefan Huser) die gute Stube. Das verheisst nichts Gutes, aber sorgt für viel Aufregung.

Der Probenbesuch zeigt: Der Dreiakter «Damejass» nach der Komödie «Rommé zu dritt» von Petra Blume und Schweizer Mundartbearbeitung von Carl Hirrlinger garantiert spannende Unterhaltung mit viel Witz und nimmt überraschende Wendungen. Auch zum Guten?

Verein kämpft mit Personalmangel

«Ja, jetzt macht es Spass. Die Seniorinnen und Senioren entwickeln eine unglaubliche Energie», sagt Regisseur Beni Kreuzer. Er ist mit dem ersten Team seit 8 Uhr am Proben. Am Nachmittag kommt das zweite Team zur Probe. «Alle Rollen sind doppelt besetzt. Wir mischen die Ensembles immer wieder anders», sagt der erfahrene Theatermann. Fest bestimmt ist die Einteilung lediglich für die beiden Premierenabende. Ein Team wird morgen Donnerstag Premiere 1 feiern, die Akteure, die an diesem Dienstagmorgen proben, machen am Freitagabend bei Premiere 2 auf der Bühne mit. Für die rund bisher geplanten 40 Aufführungen der anschliessenden Tournee sprechen sich die Darstellerinnen und Darsteller gegenseitig ab, wer wann wo auf der Bühne steht. Beni Kreuzer sagt:

«Das bewährt sich so. Alle sind wie eine Familie.»

Leider kämpft der Verein etwas mit Personalmangel. Eigentlich unverständlich. Denn «ein besseres Hobby als Theaterspielen kann man kaum finden. Es schafft viele soziale Kontakte und hält Körper und Geist fit», sagt Beni Kreuzer. Dies bestätigt auch Tony Zumstein. Er selber hat mehrmals auf der Bühne mitgewirkt, aktuell gehört er zum Bühnenbau-Team. Da gibt es ebenfalls viel Arbeit – gerade deshalb, weil es sich um eine Wanderbühne mit ständig wechselnden Auftrittsorten handelt. Die Kulissen müssen mobil und leicht auf- und abzubauen sein.

Stück wieder aufgenommen

Wie hat die Seniorenbühne Luzern die Coronazeit bisher erlebt? Nun, im letzten Herbst habe Corona den einen bösen Streich gespielt. Mitten in der Probenzeit gab es Anfang November für den «Damejass» ein Ende. Ein vorläufiges zumindest. Das Stück wurde dieses Jahr wieder aufgenommen. Nun fiebern alle der Premiere entgegen. Auch Josefine Noseda, die im Wechsel mit Lisbeth Stadelmann die Witwe Hedy Muggler spielt. Zum 13. Mal ist Josefine Noseda mit dabei. Ob ihr wohl diese Dreizehn Glück bringe, orakelt sie schmunzelnd. Ja, die Rolle sei intensiv, sie stehe eigentlich das ganze Stück durch immer auf der Bühne. Und wie war das aufgezwungene Pausieren letztes Jahr? Sie sagt:

«Ich habe selber gestaunt, wie gut der Text bei der Wiederaufnahme der Proben noch sass.»

Bedauert hat die Seniorin das abrupte Ende wegen der Pandemie mitten in der vorletzten Saison. Im Stück «Herr Gottfried und Frau Stutz» hat sie nämlich ihre eigentliche Lieblingsrolle innegehabt. Diesmal soll Corona die Saison nicht beeinträchtigen, so hoffen alle Beteiligten.