Serie «Advent, Advent» Startschuss für den Christbaummarkt am Schweizerhofquai in Luzern Ab dieser Woche ist es wieder möglich, in der Stadt an der Seepromenade entlang zu spazieren und heimische Christbäume zu bewundern.

Das Schlendern durch einen Christbaummarkt ist in der Schweiz für viele fixer Bestandteil der Vorweihnachtszeit. Ab Mittwoch ist dies am Schweizerhofquai in Luzern wieder möglich. Einer der traditionellsten und grössten Christbaummärkte der Schweiz findet statt – trotz Corona. Natürlich müssen auch hier die Schutzmassnahmen strikt eingehalten werden, Maskentragen ist Pflicht.

Am Quai in Luzern werden wieder Christbäume verkauft. Oliver Isenegger vom Stand Gebrüder V. & O. Isenegger macht einen Christbaum bereit.

Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 15. Dezember 2020)

Hunderte Bäume stehen bereit, gemäss den Organisatoren alle aus einheimischer Produktion. Gross, klein, dünn, dick: Für jeden Geschmack ist etwas dabei. Sicher wird ein schön und mit viel Liebe geschmückter Christbaum in diesen schweren Zeiten unsere Herzen besonders erleuchten und erwärmen. Kleinere Christbaummärkte gibt es in der Stadt Luzern auf dem Helvetiaplatz und ab Freitag auf der Bellerivehöhe.