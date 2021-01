Session

Luzerner Kantonsrat tagt erstmals in Sursee

Die 120 Luzerner Volksvertreter tagen am Montag und Dienstag in der Stadthalle Sursee. Am Montag stehen die Umwandlungen des Kantonsspitals und der Psychiatrie in Aktiengesellschaften im Vordergrund. Am Dienstag stehen zwei Dutzend Vorstösse zu Härtefallmassnahmen im Zentrum.