Sexuelle Übergriffe: Luzerner Kantonsgericht reduziert Strafe für Taxifahrer um ein Jahr Der Taxifahrer, der in Kriens eine Australierin vergewaltigt hatte, wurde vom Kantonsgericht Luzern zu sechs Jahren Freiheitsstrafe verurteilt. Damit reduzierte es die vom Luzerner Kriminalgericht festgelegte Freiheitsstrafe um ein Jahr. Zéline Odermatt

Erneut stand der damals selbstständige Taxifahrer im Juli dieses Jahres vor Gericht. Er hatte im Zeitraum von 2010 bis 2016 mehrere Frauen in seinem Taxi sexuell genötigt, belästigt oder vergewaltigt. Die Frauen waren immer alkoholisiert, teilweise stark. Die letzte Straftat beging der Pakistani, der über 20 Jahre in der Schweiz lebt, Ende März 2016.

Damals vergewaltigte er in Kriens eine 18-jährige Frau aus Australien (wir berichteten). Der mehrfache Familienvater in dritter Ehe war vor Gericht teilweise geständig. Das Luzerner Kriminalgericht hatte den heute 46-Jährigen letzten Mai zu sieben Jahren Freiheitsentzug, einem Berufsverbot von fünf Jahren und zur Zahlung der Verfahrenskosten in der Höhe von über 60'000 Franken verurteilt. Sein Anwalt legte daraufhin Berufung ein.

Anders als das Kriminalgericht beurteilte das Kantonsgericht das Verhalten des Beschuldigten in zwei Fällen nicht als sexuelle Nötigung sondern als sexuelle Belästigung. Da einer der beiden Übergriffe bereits sieben Jahre zurücklag, musste das Verfahren infolge Verjährung eingestellt werden.

Zudem gelangte das Kantonsgericht zum Schluss, dass sich der Beschuldigte nur in zwei von drei angeklagten Fällen der Entführung schuldig gemacht habe, weil er von der Route abwich. In einem Fall konnte die genaue Fahrstrecke anhand der Aussagen des Opfers nicht mehr eruiert werden.

Der Beschuldigte ist HIV-positiv. Er machte sich gegenüber dem Vergewaltigungsopfer und seiner Gattin der versuchten schweren Körperverletzung schuldig. Die beiden Frauen wussten nichts von der Infektion. Angesteckt wurden sie nicht.

Das Kantonsgericht verurteilt den Beschuldigten zu einer Freiheitsstrafe von 6 Jahren und einer Busse von 500 Franken. Zudem muss er die Verfahrenskosten von über 57'000 Franken und die Verteidigungskosten von über 18'000 Franken bezahlen. Das Kantonsgerichts untersagt dem Beschuldigten für die Dauer von fünf Jahren, in irgendeiner Form Taxifahrten anzubieten oder durchzuführen.

Das vorliegende Urteil ist nicht rechtskräftig und kann mit Beschwerde beim Bundesgericht angefochten werden.