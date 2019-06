Sicherheit an FCL-Heimspielen: Einzig Aktionen von Gästefans trüben die positive Bilanz der vergangenen Saison Blickt man auf die vergangene Saison des FC Luzern zurück, kann betreffend der Sicherheit rund um die Heimspiele eine positive Bilanz gezogen werden. Einzig die Aktionen der GC-Ultras würden das Resultat trüben, teilt die Organisation der «Runde Tisch Fussball» am Montag mit.

(pd/elo) Wenn sich der «Runde Tisch Fussball» trifft, tauschen sich der FC Luzern, die Fanarbeit Luzern, die beiden Dachorganisationen der FCL-Fanclubs, die VBL, die Luzerner Polizei sowie die Behörden von Stadt und Kanton über die Sicherheit an den Heimspielen des FCL aus. Sie alle bemühen sich seit Jahren, dass diese sicher und ohne grosse Zwischenfälle über die Bühne gehen.

Im Grossen und Ganzen sei ihnen das in dieser Saison gelungen, steht in einer gemeinsam verschickten Mitteilung: Die Heimspiele des FC Luzern sowie die Cup-Spiele in der Swissporarena seien, mit Ausnahme vereinzelter Zwischenfälle, ruhig und sicher verlaufen, so die Organisation.

Mitte Mai sorgten GC-Ultras in der Swisspor-Arena für einen Spielabbruch. (Bild: Keystone, Luzern, 12. Mai 2019)

Einzig die jüngsten Aktivitäten einer kleinen Gruppe innerhalb der GC-Fans stosse auf Besorgnis, schreibt der «Runde Tisch Fussball». Mitte Mai sorgten Fussballchaoten der Zürcher Grasshoppers in der Swissporarena für einen Spielabbruch. (wir berichteten)



Die Beteiligten seien jedoch auch der Meinung, dass nur flächendeckende Massnahmen auf nationaler Ebene wirkungsvoll seien, um gewaltbereite Fussballchaoten von den Stadien fernzuhalten.

Für die Sicherheit bei den Fussballspielen des FCL sind sowohl die Luzerner Polizei wie auch der FCL selbst verantwortlich. Innerhalb des Stadions ist der Klub mit privaten Sicherheitsleuten zuständig, im öffentlichen Raum, namentlich im Raum Bahnhof und auf den Transportwegen, sorgt die Luzerner Polizei für Sicherheit. An den Polizeikosten beteiligt sich der FCL gemäss einer Vereinbarung aus dem Jahr 2016 mit einem namhaften Beitrag.