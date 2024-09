Sicherheit Luzerner Regierung will Korps bis 2030 um 66 Polizisten aufstocken Die von der Luzerner Regierung geplante Halbierung der Polizeiposten hat die Gemeinden aufgeschreckt. Nun werden sie beruhigt: Das derzeit etwas über 800 Personen umfassende Polizeikorps soll um mehr als acht Prozent ausgebaut werden.

Exklusiv für Abonnenten

Das Polizeikorps soll um mehr als acht Prozent ausgebaut werden. Bild: Urs Flueeler / KEYSTONE

Freudige Überraschung am Dienstagvormittag für die Behörden in den 80 Luzerner Gemeinden: In einem E-Mail des Justiz- und Sicherheitsdepartements steht, die Zahl der Polizistinnen und Polizisten im Kanton solle massiv erhöht werden. Geplant sei, das derzeit 816 Personen umfassende Korps bis 2030 um 66 Stellen bei der Sicherheits- und Verkehrspolizei auszubauen. Das entspricht einer Zunahme um 8,1 Prozent. Auf dem Land sollen in acht Jahren 40 zusätzliche Polizeieinsatzkräfte patrouillieren, in der Stadt Luzern deren zehn. Je nach Region beträgt der Ausbau bis zu einem Drittel (siehe Tabelle). Dazu kommen 16 weitere Stellen, die unter der Kategorie «Diverses» aufgeführt sind.

Das E-Mail ist Balsam auf die Wunden der Gemeindepolitikerinnen und -politiker. Anfang Januar mussten sie aus den Medien erfahren, dass die derzeit 31 Polizeiposten auf rund 15 reduziert würden. Weil unklar ist, um welche es sich handelt, war die Verunsicherung gross. Nun zeigt ein unserer Zeitung vorliegender Plan des Justiz- und Sicherheitsdepartements, welche Posten bestehen bleiben sollen. Das Konzept wird als «mögliches Zielbild» und als «Grundlage für die Diskussionen mit den Gemeinden» bezeichnet. Demnach soll es in der Mehrheit der Polizeiregionen auch künftig mindestens zwei Posten geben, und auch die Hauptposten auf der Landschaft werden nicht geschlossen, so jene in Hochdorf, Schüpfheim, Sursee und Willisau. Auch dezentral strategisch wichtige Posten, wie sie beispielsweise in Reiden, Sörenberg, Weggis oder Wolhusen existieren, sollen weitergeführt werden.

Kantonsrat kann sich im September mit dem Ausbau befassen

Das Justiz- und Sicherheitsdepartement (JSD) hat am Dienstagvormittag aber nicht nur alle Gemeinden per E-Mail über seine Pläne informiert, sondern tags zuvor auch die Justiz- und Sicherheitskommission (JSK) des Kantonsrats sowie Vertreterinnen und Vertreter des Verbands der Luzerner Gemeinden (VLG) und der vier regionalen Entwicklungsträger. Die JSK will sich zu den Plänen erst dann äussern, wenn der Planungsbericht über die Leistungen und Ressourcen der Luzerner Polizei vorliegt. Geplant ist, dass dieses Planwerk noch vor den Sommerferien vom Gesamtregierungsrat verabschiedet wird. Im September soll es dann im Kantonsparlament diskutiert werden, wie JSD-Departementssekretär Andreas Ott auf Anfrage sagt.

Priorität in den Regionen Willisau und Entlebuch In dem E-Mail an die Gemeinden zeigt das Justiz- und Sicherheitsdepartement auch auf, wie der Zeitplan ablaufen könnte. In einem ersten Schritt, nämlich zwischen 2023 bis 2025, sollen in den Regionen Willisau und Entlebuch mehr Polizistinnen und Polizisten eingesetzt und Polizeiposten aufgehoben werden. Danach sollen die Pläne in den Regionen Hochdorf und Ebikon (2025 bis 2027), Sursee (2028 bis 2029) und zuletzt in der Region Kriens-Horw (2030 bis 2032) umgesetzt werden. Der politische Prozess ist mit der Information der kantonsrätlichen Justiz- und Sicherheitskommission (JSK) bereits im Gang. Der Planungsbericht über die Leistungen und Ressourcen der Polizei ersetzt jenen aus dem Jahr 2014 und soll von der JSK im August behandelt werden. Läuft alles nach Plan, kann sich der Kantonsrat in der Septembersession damit auseinandersetzen. (nus)

Peter Obi, Leiter des Bereichs Justiz und Sicherheit beim VLG und ehemaliger Gemeindepräsident von Ettiswil, bezeichnet die Informationen des Departements als «sehr umfassend». Der acht Personen umfassende Bereich Justiz und Sicherheit werde sich am kommenden Montag darüber austauschen. Für Obi sind der geplante Ausbau des Korps und die vorgesehene Schliessung von Polizeiposten «nachvollziehbar». Der VLG werde die Regionen bei der Umsetzung eng begleiten und auch an den vom Kanton durchgeführten Informationsveranstaltungen teilnehmen. Laut Andreas Ott werden Regierungsrat Paul Winiker und Polizeikommandant Adi Achermann in jeder der acht Polizeiregionen persönlich informieren.

Jährliche Mehrkosten betragen rund acht Millionen Franken

Grund für die ungewöhnlich prominente Präsenz in den Regionen ist der laut Departementssekretär Ott «sehr hohe Erklärbedarf». Zu korrigieren gebe es etwa das aufgrund der Medienberichte über die vorgesehene Schliessung von Polizeiposten entstandene Bild eines Abbaupakets. Das Gegenteil sei der Fall.

Dazu muss dem 120-köpfigen Kantonsrat, der zu fast einem Viertel aus Gemeinderätinnen und -räten besteht, ein happiges Kostenpaket schmackhaft gemacht werden. Das JSD rechnet pro zusätzliche Stelle mit 120'000 Franken, was eine jährliche Budgetaufstockung um fast acht Millionen Franken zur Folge hat. Justiz- und Sicherheitsdirektor Paul Winiker glaubt aber, das Parlament werde diese Zusatzkosten befürworten. «Die Kantonsratsmitglieder sind sich dem Sicherheitsbedürfnis der Bevölkerung bewusst», sagt der SVP-Politiker. Und natürlich sei Sicherheit «ein zentraler Standortfaktor».

Andere Kantone haben Posten bereits reduziert

Argumentieren wird Winiker auch mit Zahlen zur Polizeidichte. Diese beträgt im Kanton Luzern derzeit leicht mehr als 600 Einwohnerinnen und Einwohner pro Polizeikraft. Zum Vergleich: 2012 musste sich eine Polizistin oder ein Polizist um 40 Personen weniger kümmern. Diese vergleichsweise immer noch tiefe Dichte von 2012 strebe man wieder an, sagt Winiker. Vergleichsweise tief deshalb, weil der landesweite Durchschnitt bei nur 446 Einwohnerinnen und Einwohnern liegt.

Erklären wird der frühere Gemeindepräsident von Kriens nicht nur die geringe Polizeidichte, sondern auch das laut dem E-Mail an die Gemeinden nicht mehr zeitgemässe Postennetz. Dadurch würde der Aufwand für Immobilien erhöht und Polizeikräfte würden dezentral gebunden. Hinzu komme, dass dringliche Einsätze in den wenigsten Fällen ab einem Polizeiposten geleistet würden, sondern von Einsatzpatrouillen, die im ganzen Kanton unterwegs seien. Die geplante Reduktion der Posten sei in den vergangenen Jahren auch in den Kantonen St.Gallen, Thurgau, Graubünden und Baselland erfolgreich umgesetzt worden.

Region West will eigene Rolle klären

Empört reagiert auf die geplante Schliessung von Polizeiposten haben im Januar nicht nur verschiedene Gemeindebehörden, sondern beispielsweise auch Guido Roos. Der Geschäftsführer des regionalen Entwicklungsträgers Luzern Region West mit Sitz in Wolhusen und Mitte-Kantonsrat betonte die präventive Wirkung der Posten. Sicherheit bedinge Nähe, und wenn diese fehle, leide die Sicherheit.

Nun gibt er sich vorerst zurückhaltend: Die am Montagabend abgegebenen Informationen würden jetzt in der neunköpfigen Verbandsleitung diskutiert. Es gehe auch um die Frage, welche Rolle die Entwicklungsträger im ganzen Prozess einnehmen und wie stark sie sich engagieren sollen. Möglich sei, das Feld in dieser Angelegenheit vor allem dem VLG zu überlassen.