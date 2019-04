Sicherheitsexperte zu Uniter: «Im Extremfall droht ein Verbot»

Ein ominöser Soldatenverein und seine Verbindung in die Zentralschweiz

In Deutschland löst das Netzwerk Uniter Unbehagen aus. Der Verdacht: Aufbau einer rechten Schattenarmee. Jetzt überlegt sich der Verein einen Umzug in die Schweiz. Der Präsident und sein Vize leben schon hier – in Zug und Luzern.