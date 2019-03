Video Sie haben gewählt: Diese Fasnächtler haben «de beschti Grend» Worscht, Schnecken und Brexit: Die Sieger vom Fasnachtswettbewerb «de beschti Grend» der Luzerner Zeitung wurden am Dienstag prämiert. Martina Odermatt

Rund 140 Sujets haben sich dieses Jahr beim Hotel Schweizerhof für den beschten Grend ablichten lassen. Gestern nun fand die Prämierung der kreativsten Kunstwerke statt. «Es ist toll, wie viele Familien mit ihren Kindern Fasnacht feiern und sie mit dem Fasnachts-Virus infizieren», sagte Moderator Peti Federer von der Zunft zu Safran. «Sie sorgen dafür, dass auch in Zukunft weiter Fasnacht gefeiert wird.»

Der Anlass fühlt sich zuweilen so an wie ein Klassentreffen. Einige fasnachtsverrückte Künstler trifft man jedes Jahr wieder –wohl weil sie es besonders gut verstehen, Kreativität und Fingerfertigkeit zu verbinden. So etwa auch Familie Thrier aus Inwil. Heuer machten sie die Fasnacht als «Luustanten» unsicher und landeten mit ihren Grenden mit 354 Stimmen auf dem dritten Platz.

(Bilder: Dominik Wunderli)

Letztes Jahr hatten sie als Lachsäcke für einige Brüller gesorgt und mit ihrer Idee gar den obersten Podestplatz belegt.

Auf den vorderen Rängen in der Kategorie Familie wurde es dann kulinarisch. Familie Zihlmann aus Adligenswil landete auf dem zweiten Platz. Ihre süsse Idee mit den Cupcakes konnte 441 Stimmen verbuchen.

Nicht süss, dafür herzhaft schnappte sich den ersten Platz mit 641 Stimmen – Familie Fischer aus Buchrain. Sie zog mit Cervelat-Grende durch die Gassen. «Uns war klar, dass wir als etwas Fleischiges an die Fasnacht gehen wollen, waren aber unschlüssig ob als Poulet oder Kotelette.» Die Tochter habe dann gesagt: «Ist doch Wurst als was wir gehen.» Worauf der Entscheid gefallen sei.

Bei der Kategorie Einzelmaske landete der Flughund Bruchpilot von Lara Wetzel aus Wetzikon mit 329 Stimmen auf Rang drei.

Den zweiten Platz belelgte Markus Tschopp aus Küssnacht mit seinem Grend zur Sommer- und Winterzeit. 330 Stimmen konnte das aktuelle Thema auf dem Konto verbuchen. Auch Tschopp ist kein unbeschriebenes Blatt beim beschte Grend. 2018 wurde er Dritter in seiner Rolle als Chinese, der das «Palace» kauft.

Den ersten Platz belegt dieses Jahr Matthias Bucher aus Luzern. Sein zerknautschter Sir Winston Brexit erhielt mit 455 die meisten Stimmen.

Beim Basteln schaut Bucher jeweils darauf, dass ein Auge seines Grends geschlossen ist. «Sonst schielt er!», sagt er lachend. Seinen Grend habe er an ungefähr fünf Abenden kreiert. «Das geht mittlerweile ganz flott.» Vor zwei Jahren wurde Bucher bereits mit einem Fischer-Grend Zweiter.

Auch in der Kategorie Kleingruppe gibt es bekannte Gesichter. Das Trio Plüss-Steffen aus dem Obernau heimst mit seinem Schneckenrennen mit 836 Stimmen den ersten Platz ein.

Einigen ist es vielleicht noch mit ihrem Appenzeller-Sujet in Erinnerung, das ebenfalls auf dem obersten Treppchen gelandet war. Die diesjährigen Schnecken gehen übrigens ganz schön ins Gewicht: 11 Kilo schwer sind sie geworden, plus 3,5 Kilo für den Grend. Karen Plüss: «Wir hatten deswegen ziemlich fiesen Muskelkater.»

