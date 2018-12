Sie klauten Käse, Alkohol und ein Auto: Polizeihund fasst vier Einbrecher in Beromünster Die Luzerner Polizei hat am frühen Sonntagmorgen vier Männer festgenommen, die in eine Wohnung in Beromünster eingestiegen sind. Die Täter haben Alkohol, Käse, Wertsachen und ein Auto gestohlen und sind geflüchtet. Diensthund Capo spürte die Männer auf.

Der Hund Capo konnte die Einbrecher aufspüren. (Bild: Luzerner Polizei)

Am Sonntag kurz vor 4 Uhr meldete ein Anwohner, dass soeben ein fremder Mann in seinem Schlafzimmer in einer Wohnung an der Bahnhofstrasse aufgetaucht und danach aus dem Fenster geflüchtet sei. Die Luzerner Polizei rückte gemäss Mitteilung umgehend mit mehreren Patrouillen aus.

Vor Ort nahm der Diensthund Capo eine Fährte auf und führte die Polizisten zu vier verdächtigen Personen, die daraufhin festgenommen wurden. In dem von ihnen gestohlenen Auto stellte die Polizei Deliktsgut aus der Wohnung sicher. Bei den Tätern handelt es sich um zwei erwachsene und zwei jugendliche Männer aus Deutschland, Eritrea, der Schweiz und Serbien.

Sie sind geständig, dass sie zudem aus einem unverschlossenen Auto in Beromünster Käse gestohlen und gegessen haben. (pd/zfo)

