So sieht das Siegerprojekt für den Neubau des Luzerner Kinderspitals und der Frauenklinik aus

Der Studienauftrag für den Neubau des Kinderspitals und der Frauenklinik des Luzerner Kantonsspitals am Standort Luzern ist abgeschlossen. Der Spitalrat hat auf Empfehlung des Beurteilungsgremiums entschieden, das Projekt «Schmetterling» weiterzuverfolgen. Der Neubau soll bis Ende 2025 realisiert sein.

So sollen das neue Kinderspital und die neue Frauenklinik dereinst aussehen. Visualisierung: PD

(sre) Das Luzerner Kantonsspital (LUKS) plant für das in die Jahre gekommene Kinderspital einen Neubau, für den es 2019 einen neuen Standort auf dem Spitalareal in Luzern evaluiert hat. Um auch künftig den Anforderungen an ein Perinatalzentrum (bestehend aus Geburtshilfe, Neonatologie und Neugeborenen-Intensivstation) zu entsprechen, sollen Kinderspital und Frauenklinik Tür an Tür gebaut gebaut werden. Der neue Bau soll östlich des heutigen Kinderspitals zu stehen kommen. Der Kostenrahmen liegt zwischen 170 und 200 Millionen Franken.

Wie das LUKS am Mittwoch in einer Mitteilung schreibt, folgte der Spitalrat der Empfehlung eines Beurteilungsgremiums und entschied, das Projekt «Schmetterling» weiterbearbeiten zu lassen und das Siegerteam «Burkard Meyer, Baden/Bollhalder Eberle, St. Gallen» mit der Projektierung zu beauftragen.

«Klarer Aufbau, innovative Ansätze, architektonisch überzeugend»

Das Siegerprojekt überzeuge architektonisch durch zwei eigenständig wahrnehmbare Baukörper – einen für das Kinderspital und einen für die Frauenklinik. Die Gebäude sind zur Promenade auf dem LUKS-Areal hin dreigeschossig, die Seite zur Spitalstrasse zählt fünf Stockwerke. Weiter spreche für den Projektvorschlag, dass dieser betrieblich bereits weit gereift ist und über einen klaren inneren Aufbau mit einem übersichtlichen Erschliessungssystem verfüge. Die einzelnen Funktionseinheiten seien gut verortet und die Wege dazwischen kurz. Ausserdem wurde das international anerkannte und innovative Gestaltungsprinzip «ON/OFF Stage» angewendet, was eine gute Trennung der Patienten- und Mitarbeiterwege und einen effizienten Betrieb ermöglicht.

Hell und verspielt: So soll sich der Aufenthalts- und Spielraum des neuen Kinderspitals präsentieren. Visualisierung: PD

Im Erdgeschoss auf dem Niveau der Spitalstrasse sind die Interdisziplinäre Notfallstation mit Notfallpraxis des Kinderspitals sowie die Radiologie angesiedelt. Ein Geschoss höher befinden sich die Operationssäle für Kinderspital und Frauenklinik, die Gebärsäle mit der prä- und postnatalen Behandlungs- und Überwachungseinheit, die Neonatologie sowie die Kinder-Intensivstation und damit die wichtigsten Funktionsbereiche des Perinatalzentrums. Im zweiten Obergeschoss, dem Promenadengeschoss mit den beiden Haupteingängen, sind die Ambulatorien und ein Restaurant vorgesehen. Die dritten und vierten Obergeschosse beherbergen die Pflegeabteilungen, jeweils für das Kinderspital und die Frauenklinik.

Erste Arbeiten bereits gestartet

Im Februar 2020 erfolgten Baueingaben für Vorbereitungsarbeiten sowie den Aushub. Anfang Juni starteten mit der Drehung des Pavillons beim Kinderspital die ersten Arbeiten. Gegen Ende Jahr ist auf dem Areal des künftigen Neubaus der Rückbau von fünf bestehenden Hochbauten geplant. Nach realisierter Bauplatzinstallation mit Einrichtung der Zufahrt via Spitalstrasse und Wegfahrt via Friedentalstrasse erfolgt der Aushub. Parallel dazu wird die Planung des zweigeschossigen unterirdischen Besucherparkhauses vorangetrieben, dessen Bau Mitte 2021 beginnen und bis Ende 2022 abgeschlossen sein soll. Die Baueingabe für das Kernstück des neuen Gebäudekomplexes mit Kinderspital und Frauenklinik soll Mitte 2022 erfolgen, die Fertigstellung des Baus ist auf Ende 2025, die Inbetriebnahme auf Anfang 2026 vorgesehen.