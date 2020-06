Siegerprojekt steht fest: So soll das erweiterte und umgebaute Pfarreizentrum Gerliswil in Emmenbrücke künftig aussehen Der Architekturwettbewerb für die Sanierung und die Erweiterung des Pfarreizentrums Gerliswil in Emmenbrücke ist abgeschlossen. Ein Luzerner Büro machte das Rennen.

(spe) Das in die Jahre gekommene Pfarreizentrum Gerliswil von 1977 in Emmenbrücke soll umgebaut und erweitert werden.

Das aktuelle Pfarreizentrum von aussen. Quelle: PD

Für den Umbau wurde ein Architekturwettbewerb ausgeschrieben. Nun steht das Siegerprojekt fest, wie die Kirchgemeinde am Freitag mitteilte. Die Jury entschied sich für den Vorschlag des Luzerner Büros Lussi+Partner.

Das Büro habe es verstanden, die Absichtserklärung der Bauherrschaft nach einem offenen Haus architektonisch klar umzusetzen, lautet die Begründung. Der Grundgedanke habe überzeugt, heisst es weiter. Denn das Pfarreizentrum wächst gemäss diesem Vorschlag von drei auf fünf Geschosse, die ein offenes Treppenhaus so verbindet, so dass Sichtbezüge in alle Geschosse ermöglicht werden:

Visualisierung: Copyright by Lussi+Halter

So solle ein Haus entstehen, das von der Kommunikation und einem offenen Geist belebt werde. Zudem werde der Um- und Neubau mit dem denkmalgeschützten Ensemble von Kirche und Pfarrhaus architektonisch in Einklang gebracht:

Visualisierung: Copyright by Lussi+Halter

Den Planungskredit über 600'000 Franken für das Vorhaben hatte das Emmer Kirchgemeindeparlament 2019 gesprochen. Voraussichtlich im Frühling 2021 entscheidet das Parlament über den Baukredit. Die genaue Höhe sei noch offen, so der Kirchenrat. Er rechne mit um die 10 Millionen Franken. Stimmt das Parlament dem Kredit zu, sollen die Bauarbeiten im Frühjahr 2022 starten.