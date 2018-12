Sika erwirbt rumänischen Abdichtungsspezialisten Arcon Membrane Der Bauchemiekonzern Sika mit Sitz im Kanton Zug expandiert in Rumänien. Er kauft das Unternehmen Arcon Membrane, das Abdichtungssysteme für Bauwerke und Dächer herstellt.

Mit der Übernahme von Arcon stärke Sika die Position auf dem rumänischen Markt und erweitere die Produktpalette signifikant, teilte der Zuger Konzern am Mittwoch in einem Communiqué mit. Damit wolle man die steigende Nachfrage nach Komplettangeboten für Dach- und Bauwerksabdichtungen bedienen. Ein Kaufpreis wurde nicht genannt.

Arcon erziele einen Jahresumsatz von 23 Millionen Franken. Mit dem Kauf werde Sika zum führenden Anbieter von Abdichtungssystemen für Dächer und Bauwerke in Rumänien. Dies sein ein weiterer Schritt im Ausbau des Geschäfts mit Bitumenmembranen, wo Sika bereits in den vergangenen Jahren eine Reihe von Firmen wie Index in Italien, KVK in Tschechien und Bitbau Dörr in Österreich übernommen hatte.

Arcon mit Sitz in Sfântu-Gheorghe, 200 km nördlich von Bukarest, produziere Bitumenmembranen, die das Potenzial hätten, auch in andere Märkte in Südosteuropa exportiert zu werden, hiess es weiter. Die neu erworbenen Technologien ergänzten perfekt die Dach- und Gebäudeabdichtungssysteme von Sika. (sda)