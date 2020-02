Sika tritt Nachhaltigkeits-Initiative bei Die Sika ist neu Mitglied der Initiative Together for Sustainability (TfS). Diese will die Nachhaltigkeitspraxis entlang der Lieferkette bei Chemieunternehmen verbessern.

Sika-Schweiz-Werk in Düdingen im Kanton Freiburg. Jean-Christophe Bott / KEYSTONE

(cg) Sika sei das 25. Mitglied der TfS-Initiative und werde die definierten globalen Standards für die messbare Ausrichtung der Lieferkette in den Bereichen Umwelt, Soziales und Governance weltweit anwenden, heisst es in einer Mitteilung der Bauchemieherstellerin mit Sitz in Baar. «Nachhaltigkeit ist ein zentrales Element unserer Wachstumsstrategie», wird Marcos Vazquez, Head of Sika Group Procurement zitiert. Der Einkauf spiele in diesem Zusammenhang eine grosse Rolle, so Vazquez, denn er stelle sicher, dass das Lieferanten nach höchstem Umwelt-, Arbeits- und Menschenrechtsstandards sowie nach ethischen und nachhaltigen Gesichtspunkten ausgewählt würden. Als Mitglied der TfS-Initiative können Sika sich nun mit den anderen Mitgliedern über empfehlenswerte Nachhaltigkeitsmassnahmen austauschen und sich weiterentwickeln, aber auch aktiv an der Weiterentwicklung der Nachhaltigkeitspraxis innerhalb der Lieferkette der Chemiebranche mitarbeiten.

Als übergeordnetes Umweltziel will Sika bis 2023 den CO2-Ausstoss pro produzierter Tonne um 12 Prozent reduzieren. Der Beitrag zum Klimaschutz ist eines der Ziele der Sika Wachstumstrategie 2023. Angesichts der Tragweite des Themas führe Sika bereits Programme zur Verringerung des CO2-Ausstosses in allen Regionen und Ländern durch.