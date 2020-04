Silvio Bonzanigo verärgert die eigene Partei mit seiner Kandidatur für den zweiten Wahlgang in den Luzerner Stadtrat SVP-Stadtratskandidat Silvio Bonzanigo (SVP) tritt nun doch für den zweiten Wahlgang an, portiert von der Liste «Chance Littau-Reussbühl». Seine Partei wusste von nichts.

(hor) Wenn schon die jungen Linken nochmals antreten für den zweiten Wahlgang (wir berichteten), dann lässt sich das auch SVP-Kandidat Silvio Bonzanigo nicht entgehen: Offiziell hatte er sich zwar zurückgezogen, doch die Liste «Chance Littau-Reussbühl» portiert ihn nun für den 28. Juni – wie bereits im ersten Wahlgang.

Stadtratskandidat Silvio Bonzanigo vor dem Restaurant Ochsen in Littau. (Bild: Nadia Schärli, 3. März 2020)

Grund dafür sei sein gutes Abschneiden in den drei Littauer Wahlkreisen Thorenberg, Staffeln und Littau Dorf/Rönnimoos, wie die Liste in einer Medienmitteilung vom Mittwoch schreibt. Absender ist übrigens Bonzanigo selber. Zudem wolle die Liste über die erneute Kandidatur von Silvio Bonzanigo «auf die nach wie vor ungenügende Berücksichtigung der Interessen der ehemaligen Gemeinde Littau in der Politik des Stadtrates aufmerksam machen».

SVP-Präsident Dieter Haller betont, die Parteileitung habe bis Mittwochmittag nichts davon gewusst – und er kann seine Enttäuschung nicht verbergen: «Ich bin mich eigentlich gewöhnt, dass man aufrichtig durchs Leben geht.» Die SVP distanziert sich gemäss Haller von diesem Wahlvorschlag:

«Silvio Bonzanigo schwächt damit die bürgerlichen Kandidaturen und verhilft den Linken so zur Wahl von Judith Dörflinger und womöglich sogar noch einem der jungen Kandidaten.»

Er kenne die genauen Beweggründe von Bonzanigo für das erneute Antreten nicht, «aber gemäss Mitteilung mit seinem guten Abschneiden in Littau im ersten Wahlgang zu argumentieren ist für mich zum Davonlaufen, denn die Wahlbeteiligung dort ist dermassen schlecht.» Auf die Frage, ob Bonzanigo in der SVP überhaupt noch am richtigen Ort sei, antwortet Haller lange nicht, dann sagt er: «Das werden wir intensiv diskutieren müssen.»

Silvio Bonzanigo sagt zu seinem erneuten Antreten: «Wir fühlen uns ermächtigt, diesen Schritt ohne die Partei zu machen.» Mit «wir» meint er die Liste «Chance Littau-Reussbühl» – dahinter stehen er selber, zwei Transportunternehmer sowie die 15 weiteren Unterzeichner des Wahlvorschlags, allesamt KMU-Vertreter aus Littau. Dass er seinen Schritt erst jetzt öffentlich mache, habe nichts mit den Kandidaturen von Khan und Studhalter zu tun: «Als überparteiliche Liste wollten wir zuerst die Wahlvorschläge der Parteien abwarten», sagt Bonzanigo. Nur: Die Grünen beispielsweise werden erst Ende April darüber entscheiden.

Auch dass er mit seiner Kandidatur primär die Wiederwahl von Manuela Jost verhindern will – sie war bereits vor dem ersten Wahlgang Bonzanigos liebste Zielscheibe –, verneint er:

«Frau Jost ist nicht der Treiber, sondern mein gutes Abschneiden in drei Littauer Wahlkreisen und das Beheben des Missstandes, wonach Littau in der Politik des Stadtrats immer noch zu wenig gehört wird.»

Wobei er gleichzeitig einräumen muss, dass seine Wahlchancen gering sein werden.

Damit buhlen am 28. Juni nun sieben Kandidatinnen und Kandidaten um die zwei noch freien Stadtratssitze: Neben Bonzanigo sind dies die bisherigen Stadträtinnen Franziska Bitzi-Staub (CVP) und Manuela Jost (GLP), die auf eine Wiederwahl hoffen sowie Judith Dörflinger (SP), Skandar Khan (Juso), Jona Studhalter (Junge Grüne) und Rudolf Schweizer (parteilos).

So haben die Kandidierenden im ersten Wahlgang abgeschnitten:

Stadtrat Stadt Luzern * bisher im Amt. gewählt