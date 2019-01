Situation auf Urner Strassen hat sich entspannt Trotz hoher Lawinengefahr konnten im Verlauf des Tages viele Strassen für den Verkehr wieder freigegeben werden. Ab 16 Uhr ist auch Andermatt wieder per Auto erreichbar. Raphael Zemp

Im Kanton Uri sind nach wie vor diverse Strassen gesperrt. Bild: Keystone/Urs Flüeler, Göschenen, 14. Januar 2019)

In weiten Teilen des Kanton ist die Lawinengefahr noch immer hoch. Trotzdem konnten im Verlauf des Tages viele Strassensperrungen aufgehoben werden, wie die Urner Polizei in einer Medienmitteilung schreibt. So wurden zwischen 12 und 14 Uhr folgende Strecken wieder für den Verkehr freigegeben:

Amsteg – Göschenen

Andermatt – Hospental

Unterschächen – Urigen

Gurnellen Wilder – Gurtnellen Dorf

Um 16 Uhr wird zudem die Nationalstrasse zwischen Göschenen und Andermatt (Schöllenen) wieder geöffnet. Wieder in Betrieb genommen wurde auch die Bahnstrecke zwischen Andermatt und Hospental, wie die Matterhorn-Gotthard-Bahn in einer Medienmitteilung schreibt. Die Strecke Hospental bis Realp bleibt infolge Lawinengefahr gesperrt.

Weiterhin gesperrt bleiben auch folgende Strassenverbindungen:

Hospental – Realp

Urnerboden – Linthal

Wassen – Färnigen

Trotz zahlreicher Strassenöffnungen: Die Lawinengefahr im Kanton Uri ist noch nicht gebannt, wie die Behörden betonen. Allfällige Weisungen der Einsatzkräfte vor Ort seien zu befolgen. Zudem seien je nach Witterungsentwicklung weitere Sperrungen nicht auszuschliessen.