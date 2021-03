Wintersport Dank tollem Wetter: Die Bergbahnen Sörenberg verlängern spontan die Saison Die guten Schneeverhältnisse und die tollen Wetteraussichten haben die Bergbahnen Sörenberg AG dazu bewogen, die Saison im Teilskigebiet Dorf spontan zu verlängern. Neu kann hier bis am Ostermontag Ski gefahren werden.

Die Pistenbullys im Gebiet Sörenberg Dorf stehen noch nicht still. Bild: ZVG

(stg) Tolles Wetter und top Schnee- und Pistenverhältnisse: Die Bergbahnen Sörenberg AG verlängern die Skisaison im Skigebiet Dorf bis zum Ostermontag, 5. April 2021.

«Das Skigebiet Sörenberg möchte so seinen Gästen für deren Treue Danken und der Bevölkerung unvergessliche Skitage über die Ostertage ermöglichen»

, heisst es in einer Mitteilung vom Mittwoch.

Während der Verlängerung müsse im Teilskigebiet Dorf, vor allem im Bereich Rossweid/Schönisei, mit Einschränkungen gerechnet werden. Am Montag, 29. März 2021, starten Umbauarbeiten an der Steuerung der Gondelbahn Rossweid, welche aufgrund der kurzen Zwischensaison nicht verschoben werden könnten. Die Gondelbahn Rossweid sei daher nicht in Betrieb. Aus Sicherheitsgründen könnten zudem nicht alle Verbindungen und Pisten geöffnet bleiben.



Was hat geöffnet und wo kann man Skifahren?

Teilskigebiet Dorf Saison: Bis am Ostermontag 5. April 2021

Betriebszeiten: Täglich von 08.30 – 16.30 Uhr

Offene Lifte: Siehe Pistenbericht, täglich aktuell