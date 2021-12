Skisaison Sörenberg öffnet Anlagen aufgrund «toller Schneeverhältnisse» frühzeitig – doch Ungewissheit bleibt Wintersport-Begeisterte können in Sörenberg bereits am Samstag erstmals auf die Piste. Derzeit gelten in den Seilbahnen die gleichen Regeln wie im öffentlichen Verkehr. Ob dies so bleibt, ist ungewiss. Daher sind in Sörenberg Abklärungen für eine allfällige Zertifikatspflicht im Gange.

«Wir wären bereit», verkündeten die Zentralschweizer Skigebiete an einer Medienkonferenz vor einer Woche. Nun lässt das Skigebiet Sörenberg nach den Worten Taten folgen: Die Bahnen eröffnen frühzeitig ihre Skisaison. So sind sechs der 16 Anlagen bereits dieses Wochenende sowie an Maria Empfängnis am 8. Dezember geöffnet. Dazu gehören die Gondelbahn Rossweid, der Doppelskilift Rossweid, die Sesselbahnen Sörenberg Platz und Steinetli sowie der Doppelskilift Schwarzenegg AG2 und Dorf AG1. Das Brienzer Rothorn bleibt aufgrund der Lawinengefahr vorerst geschlossen. Am 11. Dezember findet dann die offizielle Eröffnung mit einem Rahmenprogramm statt.

Ab Samstag können Wintersport-Begeisterte in Sörenberg wieder die Piste hinuntersausen. Bild: Manuela Jans-Koch (Sörenberg, 8. Januar 2021)

Grund für die vorzeitige Teilöffnung sei der viele Schnee, den es in den letzten Tagen gegeben habe, sagt René Koller, Direktor der Bergbahnen Sörenberg AG. «Wir hatten selten so früh so tolle Schneeverhältnisse. Es sieht hier hochwinterlich aus», schwärmt er. Ausserdem sei der Saisonkartenverkauf sehr gut angelaufen. Der Verkauf liege 15 Prozent über dem Vorjahr und fünf Prozent über dem Fünfjahresschnitt. «Wir interpretieren dies so, dass die Leute wieder raus und sich in der Natur bewegen wollen.»

Gleiche Bedingungen wie im öffentlichen Verkehr

René Koller. Bild: Urs Flüeler / Keystone

Natürlich verlange die frühzeitige Eröffnung viel Flexibilität und eine Menge Vorbereitung von den Mitarbeitenden. «Wir wollen damit aber ein Zeichen setzen und den Gästen für ihre Treue danken.» Dass der Bundesrat aufgrund der epidemiologischen Lage wieder strengere Massnahmen auch für den Skibetrieb einführen könnte, habe bei der Entscheidung keine Rolle gespielt, sagt Koller. Vorgaben für die kommende Skisaison hat der Bundesrat noch keine gemacht. Daher würden derzeit die gleichen Bedingungen wie im öffentlichen Verkehr gelten. Sprich: Maskenpflicht in geschlossenen Kabinen und Räumen, Hygiene- und Abstandsregeln sowie belüftete Gondelkabinen. Für die Berggastronomiebetriebe gelten die schweizweiten Regeln für das Gastgewerbe.

Aufgrund der Ungewissheit über neue Massnahmen kann der Direktor der Bergbahnen Sörenberg AG nicht ganz entspannt auf die kommende Saison blicken. So war das letzte Jahr ein Auf und Ab – der grösste Dämpfer war die Schliessung über die Festtage, während in den anderen Zentralschweizer Kantonen das Skifahren möglich war. Deswegen hoffe er nicht, dass es erneut zu einem Flickenteppich komme. «Ich hoffe, der Kanton Luzern hat seine Lehren daraus gezogen und es wird eine schweizweite Lösung angestrebt», sagt Koller.

Die Vorbereitungen für eine plötzliche Zertifikatspflicht seien im Gange. «Wir machen bereits im Vorfeld technische Abklärungen, wie eine Pflicht umgesetzt und mit welchen Tools gearbeitet werden könnte.» Österreich habe hier bereits Erfahrungen gesammelt, von denen die Schweiz auch profitieren könne. Trotzdem gehe er davon aus, dass die aktuellen Massnahmen während der ganzen Saison gelten dürften. «Und wenn nicht, haben wir bereits letztes Jahr bewiesen, dass wir flexibel sind.»