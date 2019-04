Video

Skurrile Theaterperformance in der Viscosistadt in Emmenbrücke

In einer stillgelegten Spinnerei in der Viscosistadt in Emmenbrücke läuft mit «Gedächtnispalast» einer der eigenwilligsten Theaterproduktionen der Saison. Auf einer Fläche von 5000 m2 werden auf fünf Stockwerken 60 Spielszenen gespielt. Daneben gibt es tausende von skurrilen Gegenständen zu entdeckenJeder Zuschauer erlebt auf seinem individuellen Rundgang seine eigene Geschichte.