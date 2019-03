Warum ein Luzerner Feuerwehrmann zum meistgesuchten Brandstifter Luzerns wurde

Luzern wurde oft durch Feuer verwüstet. Die Narben sind teilweise heute noch zu sehen, wenn man weiss, wo sie zu finden sind.

1340: Ein Feuer äschert das ganze Gebiet am rechten Ufer der Reuss bis zum Löwengraben ein.

1412: An der Pfistergasse, wo sich Bäckereien und Schmieden befinden, bricht am Aschermittwoch ein Feuer aus. 31 Häuser brennen nieder.

1508: Die äussere Weggisgasse wird Schauplatz eines Grossbrandes. Elf Häuser brennen nieder.

1633: Die Hofkirche wird am Ostersonntag mit Ausnahme der beiden Türme ein Raub der Flammen.

1833: In der Fronleichnamswoche fallen elf Häuser unter der Egg und an der Kornmarktgasse einem Brand zum Opfer.

1971: Der Luzerner Bahnhof wird durch ein Feuer zerstört.

1993: Die Kapellbrücke geht in Flammen auf.

1998: Bis ins Jahr 2000 sorgte der sogenannte Wey-Brandstifter für Aufsehen. Er legte im Wey-Quartier – unter anderem in einer Backstube im Bourbaki-Panorama –, aber auch in Reussbühl und Rothenburg 26 Brände